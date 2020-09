HARD AFTEN: Synnøve Skarbø fikk det ikke helt til i lørdagens «Skal vi danse», og fikk kun 17 poeng av dommerne. Foto: Espen Solli / TV 2

Synnøve Skarbø fikk slakt i lørdagens «Skal vi danse» : – Jeg blir irritert på meg selv

TV-profilen (49) fikk det ikke til å stemme på parketten.

Oppdatert nå nettopp

VG følger lørdagens «Skal vi danse» direkte, og vil fortløpende oppdatere denne saken.

Radio- og TV-profil Marte Bratberg var den som kickstartet årets «Skal vi danse». 31-åringen var nemlig den aller første som entret parketten forrige lørdag. Nå er premierenervene et tilbakelagt kapittel, og hun ser fram til andre sending lørdag kveld - der første deltager ryker ut av programmet.

– Jeg gleder meg veldig! Det var sykt gøy sist. Men jeg var jo først ut, så da jeg fikk poengene visste jeg ikke hvor bra det egentlig var – for ingen andre hadde jo fått poeng. Det ble fire 6'ere sist, så nå må vi prøve å få noen 7'ere, sier Bratberg, som dermed ble belønnet med totalt 24 poeng i premieren.

Husker du denne? Her kan du gjenoppleve alle reaksjonene etter fjorårets «Skal vi danse»-finale:

Først ut i lørdagens sending var Agnete Husebye og dansepartneren Bjørn Holthe. Paret, som danset quickstep, ble belønnet med totalt 22 poeng.

– Definitivt fremgang, sa dansedommer Egor Filipenko da de to fikk poengene sine.

Andreas Wahl og dansepartneren Mai Benedikte Mentzoni fikk like etterpå totalt 24 poeng for sin Slowfox.

– Jeg er ikke like fornøyd med deg i dag som forrige lørdag. Jeg vet du har vært skadet, men i dag leverte du likevel ikke på ditt beste, var beskjeden Synnøve Skarbø fikk etter sin Rumba med dansepartneren Santino like etter.

Skarbø fikk tidligere denne uka en skade i et ribbein, og fikk totalt 17 poeng lørdag.

– Det føles ikke «kjekt». Det har vært en tung uke, men jeg blir irritert likevel, sa hun i programmet.

Thomas Alsgaard og dansepartneren Rikke Lund fikk skryt av dommerne, og endte om med 21 poeng i lørdagens sending.

– Du var elegant i skisporet, men du er elegant på parketten og, sa dommer Merete Lingjærde i programmet.

Øystein Paul Lihaug Solberg og Maria Lie Ramella fikk 20 poeng for sin Quickstep.

Aller lavest poengsum så langt er det Fred Buljo og dansepartneren Lillian Aasebø som har fått for sin samba. Paret fikk nemlig tre 3'ere og en 4'er, noe som betyr kun 13 poeng totalt. Dermed ser det stygt ut for de to, som fikk kun 17 poeng i den første sendingen. Rett etterpå fikk Kristin Gjelsvik og Catalin Andrei Mihu totalt 23 poeng. Marte Bratberg og Benjamin Jayakoddy imponerte og fikk 28 poeng.

Høstens beste poengsum fikk imidlertid Michael Andreassen og dansepartner Ewa Trela, som fikk 30 poeng.

– Du leverte helt fantastisk. Jeg ble rørt! Og at du har så heite hofter, det ante jeg ikke, uttalte dansedommer Tore Pettersson i sendingen.

les også Thomas Alsgaard: Livet etter idretten og danse-frykten

Her er deltagernes poengsum etter første sending:

Birgit Skarstein og dansepartneren Philip: 28 poeng.

Nate Kahungu og dansepartneren Helene: 27 poeng.

Andreas Wahl og dansepartneren Mai: 27 poeng.

Synnøve Skarbø og dansepartneren Santino: 26 poeng.

Kristin Gjelsvik og dansepartneren Catalin: 26 poeng.

Michael Andreassen og dansepartneren Ewa: 24 poeng.

Marte Bratberg og dansepartneren Benjamin: 24 poeng.

Øystein Paul Lihaug Solberg og dansepartneren Maria: 19 poeng.

Siri Kristiansen og dansepartneren Tarjei: 18 poeng.

Thomas Alsgaard og dansepartneren Rikke: 17 poeng.

Agnete Husebye og dansepartneren Bjørn: 17 poeng.

Fred Buljo og dansepartneren Lillian: 17 poeng.

Publisert: 12.09.20 kl. 18:55 Oppdatert: 12.09.20 kl. 20:47

Les også