Marte Bratberg skremt etter uhell på «Skal vi danse»-trening: – En skummel dag

Den kjente radio- og TV-profilen (31) fryktet det verste, men ser ut til å kunne puste lettet ut. Lørdag kveld ryker første deltager ut av dansen.

Radio- og TV-profil Marte Bratberg var den som kickstartet årets «Skal vi danse». 31-åringen var nemlig den aller første som entret parketten forrige lørdag. Nå er premierenervene et tilbakelagt kapittel, og hun ser fram til andre sending lørdag kveld - der første deltager ryker ut av programmet.

– Jeg gleder meg veldig! Det var sykt gøy sist. Men jeg var jo først ut, så da jeg fikk poengene visste jeg ikke hvor bra det egentlig var – for ingen andre hadde jo fått poeng. Det ble fire 6'ere sist, så nå må vi prøve å få noen 7'ere, sier Bratberg, som dermed ble belønnet med totalt 24 poeng i premieren.

VG snakket med «Skal vi danse»-deltageren fredag kveld, rett etter trening. En trening som ikke gikk helt etter planen.

– Det var en litt skummel dag på trening. Vi øver på et løft vi skal gjøre, og det endte med at jeg slo ribbeina skikkelig underveis der. Jeg vet ikke hvor ille det er ennå, men jeg har nok ikke pådratt meg noe ribbeinsbrudd. Jeg fikk uansett ikke øvd fullt ut de siste to timene. Det er jo rene tradisjonen det her, det ryker med noen brist i ribbeina i dette programmet. Vi får bare se hvordan det går.

Bratberg skal sammen med sin dansepartner Benjamin Jayakoddy danse salsa i lørdagens sending.

– Hvor ille føler du deg akkurat nå?

– Jeg får vondt når jeg ler og vondt når jeg strekker opp armene. Dette er jo rene ekstremsporten. Hvis jeg går inn i det løftet med for stor fart er det lett å kollidere med skulderen til Benjamin på et vis. Vi har øvd på det cirka 30 ganger, har jeg har kanskje truffet feil på fem av dem. På slutten der var det veldig vondt. Men jeg tatt noen smertestillende, så nå går det greit. Jeg kan jo ikke gi meg nå, bedyrer hun med et smil.

VG har vært i kontakt med Bratberg også lørdag ettermiddag. Hun sier at hun føler seg mye bedre, og at det sannsynligvis ikke er snakk om ribbeinsbrist.

Her er deltagernes poengsum etter første sending:

Birgit Skarstein og dansepartneren Philip: 28 poeng.

Nate Kahungu og dansepartneren Helene: 27 poeng.

Andreas Wahl og dansepartneren Mai: 27 poeng.

Synnøve Skarbø og dansepartneren Santino: 26 poeng.

Kristin Gjelsvik og dansepartneren Catalin: 26 poeng.

Michael Andreassen og dansepartneren Ewa: 24 poeng.

Marte Bratberg og dansepartneren Benjamin: 24 poeng.

Øystein Paul Lihaug Solberg og dansepartneren Maria: 19 poeng.

Siri Kristiansen og dansepartneren Tarjei: 18 poeng.

Thomas Alsgaard og dansepartneren Rikke: 17 poeng.

Agnete Husebye og dansepartneren Bjørn: 17 poeng.

Fred Buljo og dansepartneren Lillian: 17 poeng.

