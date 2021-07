Sofie Karlstad og Nora Haukland har lagt merke til at flere influencere bruker Instagram for å promotere deres OnlyFans-profiler. Det reagerer hun på. Foto: Privat, Randi Elise Midtskog

Kritiserer bruken av OnlyFans – Forbrukertilsynet sier praksisen kan være ulovlig

«Love Island»-deltager Nora Haukland (24) og influencer Sofie Karlstad (24) reagerer på hvordan influencere markedsfører egne OnlyFans-kontoer på Instagram. Forbrukertilsynet sier de skal se nærmere på dette.

Under coronapandemien har bruken av OnlyFans eksplodert. Den siste tiden har også flere norske influencere og realitydeltagere tatt i bruk tjenesten, som kanskje er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

Samtidig er det flere kjendiser og idrettsstjerner som bruker plattformen for å selge eksklusivt innhold til «only fans». Det trenger altså ikke bestå av nakenbilder eller seksuelt innhold, selv om det ser ut til å være trenden blant noen norske influencere.

På Instagrams historiefunksjon publiserer flere influencere sensurerte bilder, men henviser følgerne videre til der man kan kjøpe abonnement som gir tilgang til usensurert innhold på OnlyFans.

Med sine tusenvis av følgere opplyser noen at de kan tjene hundretusenvis av kroner på én måned på OnlyFans.

Hva er OnlyFans? OnlyFans ble startet av britiske Timothy Stokely i 2016.

Stokely har blitt kjent for å revolusjonere pornoindustrien. Med OnlyFans kan hvem som helst slå gjennom som pornoskuespiller.

På nettstedet kan alle over 18 år opprette konto, og dele innhold med følgere gjennom et abonnement. Inngangspris setter man setter selv.

Innholdet kan være alt fra matlaging til treningsvideoer, men nettstedet har blitt mest kjent for å tilby erotisk innhold.

Daily Mail skriver at OnlyFans har økt antall medlemmer med hele 75 prosent under corona-pandemien.

I 2020 har omtalen av OnlyFans eksplodert i sosiale medier og mediene. Mye er takket være kjendiser som Cardi B, Black Chyna og Bella Thorne, som bruker plattformen som markedsføring. Vis mer

Nora Haukland er redd OnlyFans normaliserer å selge sex. Foto: Randi Elise Midtskog

Det er nettopp dette influencer og «Love Island»-deltager Nora Haukland reagerer på.

«OnlyFans startet med undertøysbilder, og nå selger folk sexvideoer som ingenting», skrev hun på Instagram i forrige uke.

– Jeg reagerer på at influencere som har tusenvis av unge følgere, kanskje ned i 11–12 års alderen, romantiserer OnlyFans, sier Haukland til VG.

Haukland understreker at hun ikke har noe imot dem som bruker og tjener penger på tjenesten.

– Men det er viktig å ta ansvar for hvordan du kommuniserer det. Å poste hvor mye penger de håver inn, blir som en slags markedsføring mot unge mennesker. Om det første jenter gjør når de fyller 18 år er å lage seg OnlyFans, så har vi et problem.

Forbrukertilsynet: – Kan være ulovlig

Haukland etterlyser lover og regler for markedsføring av OnlyFans på sosiale medier.

Markedsføringsloven sier ikke noe spesifikt om OnlyFans, men Forbrukertilsynet sier til VG at seksuell reklame for tjenesten på sosiale medier kan være ulovlig.

– Markedsføringsloven har regler som skal verne barn mot å bli eksponert for reklame med utfordrende fokus på nakenhet, kropp og seksualitet. Slike innlegg retter seg nok ikke mot barn, men sosiale medier er en stor del av barns hverdag, og de kommer derfor over slike innlegg, noe som kan være problematisk, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel.

– Seksuell reklame for OnlyFans på sosiale medier kan derfor være ulovlig.

Etter hva VG kjenner til, er flere av innleggene ikke merket med reklame.

– All reklame skal tydelig fremstå som reklame, så manglende reklamemerking kan utgjøre et lovbrudd i seg selv.

Dietzel sier at Forbrukertilsynet så langt ikke har behandlet saker om influenceres bruk og eksponering av tjenesten. De har heller ikke registrert klager eller tips på denne problematikken.

– Vi er imidlertid kjent med tjenesten og har observert innlegg fra norske påvirkere som poster om dette. Ettersom innleggene om OnlyFans reiser flere problemstillinger, og det stadig er flere norske påvirkere som tar dette i bruk, så vil vi se nærmere på dette i tiden fremover.

Sofie Karlstad: – Kan bli farlig

Også influencer Sofie Karlstad reagerer på bruken av OnlyFans. I en egen episode av podkasten hennes «Glitter og Gråstein» sammen med Anja Catrine Venås, snakker de om det.

–Jeg tror det skjer et skifte i hodet ditt idet du skjønner at du kan tjene penger på å selge deg selv på et seksuelt vis, for hvor går grensen din da? Når du har solgt et nakenbilde, og så spør noen om å møtes å ha sex for 350.000 kroner – er det da så drøyt å gå dit? sier hun i podkasten.

Til VG sier Karlstad at hun mener OnlyFans startet som noe positivt, der kvinner og pornomodeller kunne ta kontroll over egen kropp, fremfor å operere i pornoindustrien med en mellommann.

– Men det kan bli problematisk når man blir fortalt av flere influencere eller realityprofiler at det er bare er lettjente penger. Det kan bli farlig. Den nakne kroppen er så privat, og det burde hvert fall ikke være press eller oppfordring til å selge bilder av den.

Sofie Karlstad sier hun tror mange unge blir fristet til å prøve OnlyFans, men advarer om at det kan være vanskelig å forstå konsekvensene av å selge nakenbilder på nett. Foto: Privat

Mye press

Influencer Haukland sier også at OnlyFans startet som noe «empowering».

– At jenter skal få tjene penger på kroppen sin, uten noe tredjepart. Men utviklingen av nettstedet gir meg ikke følelsen av seksuell frihet. Det er mer et press på å være drøyere og mer sexy for å tjene mer, sier hun.

– For å tjene penger på plattformen, må man ha abonnementer, og folk følger de som gjør det mest «crazy». Jeg tror ikke alle er klare over hva de faktisk gjør og hva det kan føre til. Det er veldig skummelt.

«Heidi» solgte nakenbilder på nett: − Jeg mistet en del av selvrespekten

VG har sett flere tilfeller av at innhold fra Onlyfans er blitt spredt til andre plattformer.

– Onlyfans skal være sikkert, men flere har opplevd å få bilder lekket.

OnlyFans svarer: – Har strenge kontroller

OnlyFans har ikke svart VGs på spørsmål angående influencere som bruker Instagram for å markedsføre tjnesten, men de svarte på hvordan de forholder seg til barn og unge.

– OnlyFans er en sosial medieplattform for de 18 år og oppover. OnlyFans har omfattende og strenge KYC-systemer (Know Your Customer) for både å verifisere identiteten til alle våre skapere og sikre integriteten til plattformen vår. OnlyFans har strenge kontroller for å sikre at alle brukere er identifiserbare og over 18 år, skriver Ami Gan, kommunikasjonsrådgiver i OnlyFans, i en e-post til VG.

– Noen har opplevd å få OnlyFans-innholdet sitt spredt på internett – hva tenker dere om det?

– Innholdsbeskyttelse er høyt prioritet, og OnlyFans har et dedikert anti-piratkopieringsteam som gir lovlig The Digital Millennium Copyright Act (DMCA)-støtte for å utstede slettinger på vegne av skaperne. Det er et brudd på tjenestevilkårene våre for å kopiere, duplisere eller registrere brukerinnhold, og internasjonal lov om opphavsrett beskytter skaperinnhold fra å bli publisert uten riktig tillatelse, skriver Gan.

– OnlyFans varsler også de fornærmende domeneregistratorene og hostingtjenestene, samt rapporterer til alle de store søkemotorene. OnlyFans er fast i kampen for å beskytte brukerinnhold. OnlyFans jobber også med tredjepartsleverandører for å proaktivt jakte, identifisere og fjerne stjålet innhold fra plattformen.

– Normaliserer å selge sex

«Love Island»-Haukland sier til VG at influencere burde være bevisst sitt ansvar på sosiale medier.

– Du sier at influencere romantiserer OnlyFans. Hvilken påvirkning tror du det kan ha på følgerne?

– De kan jo få de unge følgerne inn på tanken, og jeg synes det normaliserer å selge sex.

Haukland viser til saken i Agder hvor politiet blant annet har advart mot mindreårige som selger seksuelle tjenester via snapchat.

– Jeg kan ikke si at det er årsaken, men jeg vedder på at de folkene følger disse influencerne. Det er så skummelt. Vi har så lite kontroll på hva de unge gjør på nett, og det å ha forbilder som glorifiserer dette, gjør ikke tryggheten noe bedre.

Hun presiserer at hun ikke ønsker å henge ut noen spesifikke influencere.

– Jeg står litt i midten. Jeg synes det er helt greit at man har OnlyFans og tjenere penger på det. Jeg ønsker bare at influencere og jenter generelt er flinkere til å ta ansvar for dem som er yngre.