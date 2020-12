IVRIG: Jake Paul ønsker å bokse mot flere MMA-utøvere. Her bokser han mot basketballspiller Nate Robinson på Staples Center. Foto: Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports

MMA-utøver godtar utfordring fra Jake Paul

Youtuber og bokser Jake Paul (23) har utfordret flere store kampsportutøvere i en bokseduell. Nå har en av dem godtatt utfordringen.

Publisert: Nå nettopp

MMA-bokser Ben Askren er den første av utøverne som godtar Pauls utfordring. Askren la opp som profesjonell MMA-utøver i 2019, men han er sikker på at han vil vinne over Paul.

Klar for kamp i mars

Onsdag la Askren ut en video på plattformen hvor han sa at det var et lett valg å godta utfordringen fra 23-åringen.

Videre sier han;

– Jeg kommer til å tjene mye penger på å banke en fyr som later som han er atletisk, fordi det er det du gjør.

Askren sier at han er klar for kamp 28.mars 2021, men det er ikke offisielt bekreftet at det vil bli en boksekamp mellom de to.

Paul har vært i medienes kritiske søkelys flere ganger, ikke minst etter en fest i sitt eget hjem i sommer, der avstandsregelen og smitteverntiltakene ikke helt ble tatt på alvor.

Villig til å betale 436 millioner

Youtuberen venter fortsatt på svar fra stjerner som Conor McGregor og Dillion Danis.

Paul har tilbudt seg å betale den irske kampsport-stjernen Conor McGregor 436 millioner kroner for å stille opp i en boksekamp.

Om Paul og teamet hans i virkeligheten har disse pengene er høyst usikkert. Ifølge Forbes tjente Paul nærmere 100 millioner i 2017.

IKKE FÅTT KNOCK: Her feirer Logan Paul (til høyre) at broren Jake Paul har slått knock out på AnEsonGib i første runde i januar i år. Nå kan det være duket for ekte brødrefight i ringen neste gang. Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

23-åringen er blant annet kjent på YouTube der han har over 20 millioner abonnenter.

Paul har den siste tiden forsøkt seg i bokseringen, og har også gjort det ganske bra. Han har vunnet sine to kamper, riktignok mot youtuberen AnEsonGib og basketspiller Nate Robinson.

Dersom kampsport-stjernene aksepterer og gjennomfører utfordringen, vil nok Paul få langt tøffere motstand.