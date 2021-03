Martine Lunde får sin egen serie om å bli politi. Foto: Terje Pedersen

Martine Lunde slår tilbake etter kritikkstorm: − Veldig ufortjent

Politistudenter og andre har reagert på at influenser Martine Lunde får teste politiutdanningen i TV 2 Sumo-serien «Martine vil bli politi». Nå svarer influenceren.

Lunde slår tilbake etter kritikkstormen, skriver TV 2.

VG skrev forrige uke om politistudenter som reagerer på Martine Lundes serie.

– Jeg har sett mange kommentarer om at jeg nærmest har tatt studieplassen til noen, at jeg har fått et helt opplegg mens de sitter hjemme, sier Martine Lunde i studio til God kveld Norge.

Hun skjønner at det er kjipt når undervisning foregår over nett.

– Men jeg har jo ikke visst noe om hvordan skolegangen er for de dette året, så mye av kritikken som har kommet mot meg synes jeg er veldig ufortjent. Jeg har bare gjort som jeg har fått beskjed om, sier Lunde.

Kritikken gikk i all hovedsak ut på de strenge corona-retningslinjene på Politihøgskolen.

– Jeg er enig i den saklige kritikken om tidspunktet for innspillingen, og det er ikke tvil om at studentene føler seg nedprioritert av Politihøgskolen. Med tanke på restriksjonene som studentene ved Politihøgskolen har vært underlagt, er det overraskende at det gis tillatelse til en slik innspilling med personer utenfra, sa leder for politiets studentorganisasjon, Marcus Hagen.

Lunde forklarer på sin side at de har hatt elleve innspillingsdager, og to av dem har vært hjemme hos Lunde. I tillegg har det meste av det hun har vært med på vært videreutdanning.

I kommentarfeltet til Politihøyskolen sin Instagram-profil har flere studenter vært kritiske, og pekt på at Lunde får kjenne på hvordan det er å være politi, mens politistudentene sitter hjemme.

– Jeg begynte å gråte fordi jeg var frustrert og sint. Mange av kommentarene følte jeg ikke var fortjent i det hele tatt. Jeg ble også lei meg fordi jeg følte at jeg sto der med en hel skole i mot meg, sier Lunde til kanalen.

Lunde får støtte fra operativ leder ved Politihøgskolen i Kongsvinger:

– Om vi hadde valgt vekk serien hadde ikke situasjonen for politistudentene vært annerledes. Det er svært viktig å understreke at opptakene ikke på noe tidspunkt har gått på bekostning av, eller er blitt prioritert over, aktivitet knyttet til utdanning, skriver operativ leder ved Politihøgskolen i Kongsvinger, Ingrid Trønnes Mæhre, på Politiforum.