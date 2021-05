I FJOR: Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, prins Sverre Magnus, kronprinsesse Mette-Marit, dronning Sonja og kong Harald viste seg på Slottsbalkongen, men ikke like lenge som de pleier. Foto: Lise Åserud

Slik blir kongefamiliens 17. mai

Kongefamilien vil komme ut på Slottsbalkongen klokken 11.30 for å overvære en nasjonaldagsmarkering på Slottsplassen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De skal også synge nasjonalsangen sammen med resten av Norge klokken 12.00.

Artikkelen bygges ut.

I løpet av nasjonaldagen vil kongefamilien gjennomføre kjøreturer i Asker og Oslo, og være til stede under båtparaden i Oslofjorden med Kongeskipet Norge. Slottsplassen og store deler av Slottsparken være stengt for publikum av smittevernhensyn, melder kongehuset på sine offisielle nettsider.

For andre år på rad blir 17. mai-feiringen preget av strenge coronarestriksjoner. De nasjonale rådene og reglene gjelder også for nasjonaldagsfeiringen.

I fjor overrasket kongeparet og kronprinsparet folket Oslo med å kjøre rundt i byen i åpen bil – med hele landets TV-seere på slep. Dette var ikke varslet på forhånd, fordi de ville unngå sammenstimlinger.

Nå er det altså klart at de legger ut på kjøretur også i år. På grunn av smittevernreglene oppgis det ikke klokkeslett og nøyaktig sted for kjørerutene.

Kronprinsfamilien innleder tradisjonen tro 17. mai- feiringen på Skaugum. Dagen starter med et kort program utendørs i samarbeid med Asker kommune. Deretter vil kronprinsfamilien kjøre en tur i Asker, før de drar videre til Slottet.

På grunn av smittevern vil det ikke bli en tradisjonell feiring, og det vil ikke bli anledning for publikum å være til stede.

Markeringen vil formidles via direktesendt TV. I forbindelse med dette vil Slottsplassen og store deler av Slottsparken være stengt for publikum. Publikum oppfordres til å gå rundt Slottsparken, og det vil ikke bli anledning til å oppholde seg ved Slottsplassen i denne perioden.

Nasjonaldagsmarkeringen er utarbeidet i samarbeid med Oslo kommune.

Prinsesse Märtha og kjæresten Durek Verrett feiret sin første 17. mai sammen i 2019, men i fjor var de adskilt på grunn av corona. Også nå må prinsessen tilbringe nasjonaldagen uten ham.

De to har ikke sett hverandre siden jul, og Märtha uttalte nylig i et åpenhjertig intervju med VG at de ikke vet når det blir mulig for dem å ses igjen.

Kronprinsfamilien har for øvrig takket ja til å være avatarer utenfor Skaugum i et virtuelt 17. mai-tog i dataspillet Minecraft.

Dermed blir de gjenskapt som avatarer på trappen utenfor Skaugum, og kan sees når det digitale toget passerer, kunne Budstikka melde tidligere i mai.