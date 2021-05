Vinnerne ut mot kokainryktene: − Vi har ingenting å skjule

Ryktene har svirret rundt Eurovision-vinnerne etter at TV-bilder av vokalist Damiano David som tilsynelatende sniffer noe fra bordet gikk viralt. Nå åpner bandet for at de kan bli testet.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TV-bildene sirkulerte fort på Twitter da det ble kjent at Italia var vinnerne av årets Eurovision Song Contest.

I klippet kan man se Måneskinn-vokalist Damiano David bøyd over bordet i Green Room, med hodet skjult bak en bøtte med alkoholflasker, tilsynelatende sniffende. Når bandkameraten Ethan Torchio blir klar over at TV-kameraene er rettet mot bandet gir han David en dult i siden.

Allerede under pressekonferansen etter showet avviste bandet og David at det var kokain han hadde sniffet. David påstår at bandets gitarist, Thomas Raggi, hadde knust et glass:

– Thomas knuste noe glass med beinet sitt. Jeg bruker ikke dop folkens, vær så snill, svarte David da Aftonbladets journalist konfronterte den italienske rockeren med ryktene.

Bandets manager sier til VG at David kun hadde bøyd seg ned for å plukke opp glasskår etter at et bandmedlem knuste et glass.

I natt gikk bandet offensivt ut mot ryktene i en story på sin offisielle Instagram-konto der de har 1.6 millioner følgere.

«Vi er virkelig sjokker over det noen personer sier om Damiano driver med narkotika. Vi er virkelig IMOT narkotika og vi har aldri brukt kokain», skriver bandet i storyen.

«Vi er klare for å bli testet, for vi har ingenting å skjule. Vi er her for å spille musikk, og vi er så glade for å vinne Eurovision og vi ønsker å takke alle for støtten. Rock'n'roll dør aldri. vi elsker dere», skriver bandet i meldingen som forsvinner etter et døgn.

Det er uklart hvorvidt Måneskin faktisk vil bli testet for narkotikabruk.

Ifølge et inforskriv fra Oslo Universitetssykehus kan tester vise spor av kokainbruk i opptil to dager både via spytt- og urinprøver.