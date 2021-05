HVETEBRØDSDAGER: Etter to uker har Ariana Grande endelig frigjort bilder fra bryllupsseremonien med Dalton Gomez. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

Ariana Grande la ut bilder fra det eksklusive bryllupet

For to helger siden giftet Ariana Grande (27) seg med Dalton Gomez (25). Siden har det vært stille fra den amerikanske hitmakeren. Nå letter superstjernen på sløret.

Av Kristoffer Solberg

Hjemmebryllupet, som hadde færre enn 20 gjester tilstede, skal ha vært «lite og intimt» ifølge People.

Bryllupet fant sted i hjemmet til Grande i luksusnabolaget Montecito i Los Angeles.

Bildene til Grande viser et tydelig lykkelig brudepar som omfavner hverandre. Under bildene skriver hun: «15.5.21» etterfulgt av et hjerte med referanse til da bryllupet fant sted.

På kort til har bildene til Grande fått flere millioner likerklikk på bildedelingstjenesten. Grande har 237 millioner følgere på tjenesten.

Grande har erklærte sin kjærlighet for Gomez allerede i desember i fjor. Da også via Instagram.

I de ferske bildene får vi se Grande i en perlehvit silkekjole, samt brudgom Gomez i sort dress. Det er ingen andre på bildene, men i høyre hjørne kan man skimte en hund.

Ifølge Vogue, som har flere eksklusive bilder fra bryllupet, skal hunden hete Toulouse og tilhøre popstjernen.

Vogue melder også at det var moren til Grande, Joan Grande som fulgte «Break free» og «7 rings»-stjernen til «alteret».