MANN OG KONE: Eks-»Farmen»-deltager Jan Erik Brodahl fikk sin Zeina onsdag formiddag. Foto: Tore Kristiansen

«Farmen»-Jan Erik giftet seg med sin 20 år yngre kjæreste

Jan Erik Brodahl (62) møtte Zeina (42) på Tinder i Libanon. Onsdag giftet de seg.

For så og si nøyaktig ett år siden skrev VG at den profilerte «Farmen»-deltageren fra i fjor, Jan Erik Brodahl, planla bryllup med sin libanesiske kjæreste, Zeina.

Onsdag sa de ja til hverandre i en kort seanse i Oslo rådhus, der VG også var til stede.

– Det er helt fantastisk! Vi har ventet på dette en stund, vi skulle egentlig giftet oss i januar - men på grunn av corona har det blitt en forferdelig lang utsettelse. Men nå er det virkelig bra, sier han til VG etter onsdagens vielse.

– Det føles godt. Jeg er ganske oppspilt, men tenker at det er vel ganske normalt, legger «Farmen»-deltagerens splitter nye kone til.

Brodahl legger ikke skjul på at han synes bruden så fantastisk ut på den store dagen.

– Hun ser helt nydelig ut. Virkelig. Jeg er en heldig mann.

– Jeg er jo heldig jeg også da, sier Zeina.

Når VG møter de to i rådhuset onsdag formiddag forteller de at det blir en rolig feiring i Norge, og at den offisielle bryllupsfeiringen vil finne sted i Libanon.

Onsdagen bringer nemlig «bare» med seg en middag på en libanesisk restaurant. 7. november reiser de imidlertid tilbake til Beirut.

– Der får vi cirka hundre gjester, en ganske stor fest. Det blir hele slekta og mange venner, forteller Zeina, før Brodahl, med et smil, legger til:

– Jeg har ingen der og blir alene. Men det er ok.

SMILTE OG LO: Det var, naturlig nok, svært god stemning mellom de to under onsdagens seanse. Foto: Tore Kristiansen

Til VG fortalte 62 år gamle Brodahl, som er tidligere FN-offiser, i fjor, at han møtte Zeina for drøye tre år siden gjennom sjekkeappen Tinder.

– Jeg var i Beirut, men så reiste jeg til Kreta i en uke. Da jeg kom tilbake kontaktet jeg henne, og så gjorde vi en avtale om å møtes. Vi møttes, og det sa bang med en gang. Det var et fantastisk flott møte, og siden har vi vært uatskillelige. Det var full klaff fra første sekund, sa han den gang.

HOLDT I SJU UKER: Jan Erik Brodahl røk ut i tvekampgrenen øksekast mot Erik Rotihaug i 2019. Rotihaug gikk senere hen og vant hele programmet. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvordan fridde du, Jan Erik?

– I Libanon er det litt gammeldags. Jeg dro hjem til moren og faren for å spørre om hånda hennes. Det endte i en liten feiring, og jeg skal love deg at jeg var mer nervøs da enn jeg er nå. Men det gikk bra, de var utrolig snille og veldig glade. Det gikk såpass bra at vi står her i dag.

Kona er ikke i tvil om hva som er det aller beste med det som nå er hennes norske ektemann.

– Det er måten han tar vare på meg på. Han er alltid der for meg, og er god til å lytte. Men spør meg gjerne om hva som er det verste...

GIFTET SEG: Jan Erik Brodahl er offisielt sett nå gift med sin libanesiske kjæreste. Foto: Tore Kristiansen

– Så hva er det verste?

– Han er ikke så flink til å åpne seg helt opp. Og så har han et stort ego og en form for arroganse. Hvis han vet han gjorde en feil, er det nesten umulig for ham å innrømme det.

– Er det sånn det er, Jan Erik?

– Haha, nei, jeg tror det handler om at vi kanskje er litt mer kalde enn libaneserne. De kan ofte ha et høyt temperament og går rett i taket på ett sekund. For oss tar det ofte litt lenger tid før vi fyrer oss opp. Og så har jeg levd i «en verden av menn» så lenge også. Det er bare litt sånn jeg er.

Zeina driver en barnehage i Beirut, og det nygifte paret har ennå ikke helt bestemt seg for om de kommer til å bosette seg der eller i Norge.

– Det er mulig vi prøver å kombinere det litt, sier Jan Erik Brodahl til VG.

Publisert: 04.11.20 kl. 20:31 Oppdatert: 04.11.20 kl. 20:47

