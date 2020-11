RØRT: Dwayne Johnson kom lørdag med en gratulasjon til valgvinnerne. Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN

Dwayne Johnson sier han tok til tårene av valgresultatet

– Denne seieren føles så bra, men nå begynner det virkelige arbeidet. Fordi vi har et helt land som er splittet, sier Dwayne Johnson på Instagram.

Nå nettopp

I en nesten åtte minutter lang video på Instagram gratulerer Dwayne «The Rock» Johnson USAs neste president Joe Biden, visepresident Kamala Harris og den amerikanske befolkningen.

«Fast and Furious»-stjernen sier han la ut videoen en dag senere enn planlagt, hovedsakelig fordi han var for emosjonell da valgresultatet ble klart lørdag.

– Mandige tårer, selvfølgelig. Jeg har kanskje grått en tåre eller to, eller ti, sier han i videoen.

– Alle mine tårer er mandige.

Johnson gjorde sin aller første presidenttilslutning for demokraten Joe Biden i september, skriver Huffpost.

Nå gratulerer han altså demokratenes kandidater offentlig. Likevel tar han ikke til Instagram uten bekymring.

– Denne seieren føles så bra, men nå begynner det virkelige arbeidet. Fordi vi har et helt land som er splittet.

I tillegg forteller han at hans stemme i valget representerte døtrene og verdiene av anstendighet og medmenneskelighet som han og hans kone Lauren Hashian ønsker å viderebringe til døtrene.

– Og til slutt representerte min stemme viktigheten av å bare være et anstendig menneske. Og for meg betyr det å være et anstendig menneske mye, sier han.

Johnson etterspør også samarbeid fra alle fans med ulike politiske holdninger, og sier at han håper alle kan jobbe som en samlet front.

Publisert: 09.11.20 kl. 19:08

Les også