TALEKLAR: - Jeg vet ikke helt sikkert, men jeg tror jeg blir den første kulturministeren som holder juletale, sier Abid Q. Raja som fredag lover nye, friske millioner til et kulturliv i krise. Foto: Frode Hansen

Raja: Holder juletale - lover flere millioner

Fredag holder kulturminister Abid Q. Raja utradisjonelt nok en juletale der han gir kulturlivet ytterligere 350 millioner kroner i julegave.

Publisert: Nå nettopp

Vanligvis er det statsminister og konge som tar seg av jule- og nyttårstalene til det norske folk, men - som kulturministeren sier for ikke å forveksles med disse to; «det er ennå lenge til jul på fredag».

– Dette blir en oppsummeringstale og en oppmuntringstale. Og så kommer det noen nyheter, forteller Abid Q. Raja til VG.

les også Hastemelding til Raja: – Står på kanten av stupet

Det er selvfølgelig det svært turbulente pandemi-året som er bevveggrunnen til å holde en tale på tampen av året.

– Det har vært et utrolig spesielt år for hele det norske kulturliv, fra frivillige via korps, kor, idrett og andre som faller inn under kultursektoren. Så dette vil jeg som kulturminister gjøre mer for å oppsummere hvordan året har vært enn å oppsummere selve støtteordningene. Samtidig er det en mulighet for meg å takke aktørene for alt de har gjort, tross det de har stått oppe i, og ønske god jul og godt nyttår, sier Raja.

les også Arbeiderparti-topp om stimuleringsmillioner: – Ikke rart man blir forbannet

– Hva består nyhetene i?

– Vi satte jo av 500 millioner kroner i en stimuleringsordning. Der fikk vi inn langt flere søknader enn vi hadde forventet - hele 1711 søknader. Denne ordningen øker vi med 200 millioner til 700 millioner, slik at alle som har søkt og oppfyller kravene, får betalt. Det vil heller ikke bli noen avkorting av beløp i disse søknadene som blir godkjent. Før var det jo slik at vi måtte ta et forbehold om avkorting, dersom det var for mange som søkte, sier Abid Q. Raja.

les også Må betale tilbake corona-kompensasjon: – Skammelig

Den andre nyheten handler om kompensasjonsordningen.

– Der satte vi i utgangspunktet inn 200 millioner kroner, men ser - ikke minst etter flere lokale nedstengninger - at det har oppstått et merbehov. Ettersom fristen for å søke her går ut først i midten av januar, er vi ikke helt klare med å beregne hvor stort dette behovet er, men det jeg kan si er at vi øker den potten med minimum 150 millioner kroner, forteller han.

Kulturministeren håper at han med dette kan skape litt forutsigbarhet inn mot jul ettersom både kulturlivet og resten av landet fremdeles står i en svært krevende situasjon.

– Jeg håper at folk med dette kan senke skuldrene litt og ikke gå og grue seg gjennom jula for det som venter på andre siden, men ha en så hyggelig jul som de bare kan. Og det gjelder både for kulturaktører og konsumenter av den kulturen som skapes.