BITTERT FORHOLD: Jamie Spears har hatt kontrollen over datteren Britneys karriere og formue siden 2008. Foto: AP

Britneys far får ikke kontrollen over Britneys investeringer – fortsatt medverge

Britney Spears’ far Jamie Spears prøvde torsdag å gjenvinne kontrollen over datterens økonomiske investeringer. Det ble avvist av retten i Los Angeles.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den siste rettshøringen i den bitre striden mellom far og datter kommer kort tid etter en fersk dokumentar fra New York Times, som dykker ned i det omstridte vergemålet Britney Spears (39) har vært under i snart 15 år.

Spekulasjonene i dokumentaren går ut på at Britney nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av at hun styres av faren, Jamie Spears (68).

Britney selv ønsker å få fjernet faren som verge, slik at stiftelsen Bessemer Trust, som i dag er verge sammen med faren, blir alene om ansvaret for superstjernens eiendom.

Les også: Britney Spears’ kjæreste går i strupen på hennes far

#FreeBritney-bevegelsen mener også at det kan stilles spørsmål ved hvorvidt Britney styrer sine egne sosiale kanaler, som for eksempel Instagram.

«FREE BRITNEY»: Utenfor rettsbygningen i Los Angeles hadde flere fans samlet seg torsdag. Foto: Chris Pizzello / AP

Torsdag var det en ny høring i saken i retten i Los Angeles. Den kom i stand ette at Britneys far protesterte mot den nåværende ordningen.

Advokaten Vivian Thoreen, som representerer Britneys far, ba blant annet om at hennes klient skulle få muligheten til å være alene om å kontrollere Britneys økonomiske investeringer.

Han vant ikke frem i retten, skriver NBC. Det betyr at han må samarbeide med stiftensen Bessemer Trust om et budsjett og forslag til økonomiske investeringer for Britney Spears. Nyhetsbyrået AP omtaler dette som «en liten seier» for superstjernen.

Britneys advokat i retten: – Kommer ikke til å opptre igjen så lenge faren er ansvarlig for karrieren

Britneys advokat Samuel D. Ingham argumenterte med at hele poenget med at vergemålet ble delt opp, var at Jamie Spears ikke lenger skulle ha de samme rettighetene han hadde når han var eneverge.

Hvorvidt faren skulle fjernes fra vergemålet ble ikke behandlet av retten torsdag.

– Det er ikke noen hemmelighet at min klient ikke vil ha sin far som medverge. Men vi anerkjenner at en eventuell fjerning er et eget spørsmål, sa Britneys advokat Ingham i retten torsdag.

Neste høring i saken er planlagt i mars.