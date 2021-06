STJERNEPAR: Chrissy Teigen og John Legend, her på Grammy Awards i fjor. Foto: VALERIE MACON / AFP

John Legend forsvarer kona i løgn-krangel

Chrissy Teigen (35) og Michael Costello (38) anklager hverandre for å lyve. Nå har Teigens ektemann (42) kommet på banen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Chrissy Teigen, modell, programleder, influencer og kokebokforfatter, har stått i stormen de siste ukene etter at det ble kjent at hun for flere år siden mobbet en annen kjendiskvinne via Twitter.

Teigen har lagt seg langflat, uttalt at hun angret på at hun «var et troll» – og trukket seg fra Netflix-serien «Never Have I Ever».

Men de nye beskyldningene som er fremsatt av motedesigner Michael Costello, om at hun for mange år siden skal ha trakassert ham gjennom en rekke meldinger på Instagram, nekter hun for stemmer.

VG skrev tidligere fredag om at Teigens management mener meldingene Costello viser frem er falske.

ANKLAGER: Michael Costello. Foto: Rachel Murray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fredag kveld norsk tid kommer Costellos agent med følgende motsvar via Fox News.

«Det faktum at Chrissy Teigens team desperat prøver å bevise at disse direktemeldingene er falske, og med det forsøker å vanære Michael Costello, et offer for traumer og mobbing av Chrissy Teigen både over nettet og utenfor, beviser at hun er den samme bøllen som før – på tross av sin beklagelse.

Costellos nye uttalelse har ført til at Teigens popstjerne-ektemann John Legend rykker ut til konas forsvar.

I flere meldinger på Twitter skriver Legend at Teigen har beklaget sin tidligere oppførsel, men at Costello senere har «fabrikkert en skriftlig dialog mellom dem».

«Denne samtalen er diktet opp, den er fullstendig falsk. Den fant aldri sted», skriver artisten.

Legend skriver i en annen melding at han håper alle som har ivret etter «å spre denne løgnen», viser samme iver når «sannheten nå skal frem».