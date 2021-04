STOLT: Jojo Siwa er stolt over å være den hun er og gleder seg stort over kjæresten Kylie Prew (18). Foto: © Tammie Arroyo/AFF-USA.com / AFF

YouTube-stjernen (17) Jojo Siwa sto frem som skeiv: − Aldri vært så lykkelig

Jojo Siwa åpner opp om sitt nye liv i et intervju med det amerikanske magasinet People.

– Jeg er så stolt over å være meg, sier YouTube-stjernen i intervjuet.

Jojo Siwa (17) fortalte i vinter at hun hadde fått seg ny kjæreste. Samtidig sto hun frem som skeiv.

– Jeg er den jeg er, sier Jojo Siwa som nå definerer seg som panseksuell – altså en som føler seksuell tiltrekning til en person uavhengig av biologiske kjønn eller kjønnsidentitet.

Samtidig erklærte hun sin kjærlighet til Kylie Prew (18).

– Hun bryr seg ikke noe om hva som sies og skrives om oss der ute. Det er godt å ha en slik person i livet mitt, sier Jojo Siwa i intervjuet.

Hennes videoer har ifølge People 3,3 milliarder visninger på YouTube, hun har 32 millioner følgere på TikTok – og blir av magasinet betegnet som en Nickelodeon-mogul.

Hun har sikret seg lukrative avtaler med store firmaer som Target, Walmart, and JCPenney – og sørger for stor omsetning av produkter som dukker, klær, sko, klokker og søtsaker. Utenfor huset sitt i har hun to åpne Mercedes-biler som hun har fått lakkert ansiktet sitt på.

– På badet har jeg et toalett med ansiktet mitt på. Det er vel helt normalt, sier 17 åringen med et smil.

LUKRATIVE AVTALER: Jojo Siwa har sikret seg lukrative avtaler med en rekke store amerikanske firmaer. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Denne uken pryder hun hele forsiden av kjendismagasinet People – og det blir fortsatt sett på som stort i USA.

Men selv om Jojo betegner seg selv som «verdens lykkeligste» – har hun også sine tunge dager, forteller hun i intervjuet.

– Jeg sliter med at jeg er overarbeidet og får altfor lite søvn, sier hun og legger ikke skjul på at hun også har sine sammenbrudd.

– Selvfølgelig – jeg er jo tenåring. Jeg får stadig vekk lyst til bare å kaste telefonen fra meg, bare ligge å stirre opp i taket og gråte.

17-åringen som både synger og danser, fortalte til i et TV-intervju med Jimmy Fallon på Late Night Show i vinter at hun sammen med Nickelodeon nå jobber med en musikal. Den har fått tittelen «The J-Team», og inneholder seks sanger som er laget av Siwa selv, skriver Variety.

– Denne musikalen er sentrert rundt mitt liv, og handler om å være seg selv og være ærlig med seg selv om hvem man er, fortalte Siwa.

VG skrev i første versjon av denne saken at JoJo Siwa sto frem som transperson. Det er nå rettet til «skeiv»

