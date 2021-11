Manageren til Astrid S etter plagiat-anklager mot French Montana: − Er i kontakt

Manageren til Astrid S sier de har kontaktet teamet til French Montana etter anklager om plagiat.

– Jeg kan bekrefte at dette ikke har blitt klarert i forkant, men at vi nå er i kontakt med teamet til French Montana for å finne ut hva som har skjedd og for å få riktige avtaler på plass, sier manageren til Astrid S, Gilbert Lunde.

Onsdag la artist Astrid Smeplass ut en video på TikTok hvor hun sammenlignet sin egen låt «Jump» (2016) og den nye French Montana-låten «How You King?» (2021).

«Hør nøye på teksten og melodien. Jeg tror noen har kopiert meg», skriver hun blant annet i videoen.

Rapperen French Montana i Los Angeles i mai.

Det har siden onsdag vært stille fra Astrid S-teamet om plagiat-påstandene, men fredag sier altså manageren at de er i kontakt for å finne ut hva som har skjedd.

Videoen til Astrid S, som viser at de to låtene har nærmest identiske vers, har så langt over 334.000 visninger.

Artisten French Montana har ikke kommentert anklagene offentlig, skriver 730.no.

Karim Kharbouch, kjent som French Montana, er en marokkansk-amerikansk rapper.

Han har 15 millioner månedlige lyttere på Spotify. Hans mest avspilte låt er «Unforgettable».

Rapperen har nesten 20 millioner følgere på Instagram.