SKILLES: Ørjan Burøe og Marna Haugen Burøe, her under et møte med VG i forbindelse med «Bloggerne» i 2017.

Ørjan og Marna takker for støtten etter bruddnyheten

Ørjan Burøe (47) og kona Marna Burøe Haugen (40) har fått mange tilbakemeldinger etter at de onsdag meldte at de går hver til sitt. Nå må Ørjan skrive om showet sitt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Tusen takk for mange hyggelige meldinger det siste døgnet», skriver Ørjan Burøe på Instagram etterfulgt av et hjerte.

Bakgrunn: Slutt mellom Ørjan og Marna

«Selv om vi ikke er mann og kone, vil vi alltid være mamma og pappa og familie for guttene våre.»

Han takker også kona.

«Marna, du har vært en klippe i livet mitt og jeg er så stolt over alt du har fått til! Jeg heier på deg fra sidelinjen og ønsker deg det beste i livet», skriver han.

Også Marna takker omgivelsene for fine meldinger.

«Ørjan og jeg har det bra, begge to, selv om det føles som å miste en kroppsdel, så vil vi alltid være familie og i livene til hverandre», skriver hun til sine 282.000 følgere på Instagram.

«Nå ser vi fremover mot et nytt kapittel i livet, som foreldre og veldig gode venner. Jeg er glad i deg, @orjanburoe», skriver hun

2019: Ørjan og Marna på pressetreff for «Bloggerne».

Ørjan sier også i en selfievideo på Instastory at det betyr masse å få så fantastiske tilbakemeldinger som han har fått etter at nyheten ble kjent. Han presiserer også der at han og Marna alltid vil være familie.

Han koster på seg litt fleip også.

– Det er mye morsommere å «pranke» en ekskone, ikke sant? sier 47-åringen.

Han og Marna har underholdt sine følgere i mange år med å utsette hverandre for spøkefulle stunts.

Komikeren opplyser på Instastory at han har ti forestillinger igjen av «Store gutter gråter ikke». Han forteller at det blir litt rart nå, fordi forestillingen handler om å være familie, og være mann og kone.

– Så jeg har syv timer på å skrive om den. Så hvis du sitter i salen, så «bear with me», sier han og legger til at han skal gjøre sitt beste for at publikum skal kose seg.

Ørjan og Marna har ikke besvart VGs henvendelser.

Paret har vært sammen i 18 år og gift i over åtte av dem. De har to barn sammen, og Ørjan har i tillegg to barn fra tidligere forhold.

Ørjan har over 150.000 følgere på Instagram. Nå høster han mange likerklikk og kommentarer under sitt ferske innlegg.

– Annerledes november og desember

27. november la Marna ut et blogginnlegg, der hun uten å si noe om bruddet, skrev at det er «en annerledes november og desember i år».

«Jeg er vanligvis i høysesong og kjører på makspuls frem til 16. des., men i år tar jeg det mer med ro og det kjenner jeg er helt riktig å gjøre», skrev hun og la til at « Livet krever oppmerksomheten min om dagen».

«Jeg tenker mye på hvordan jeg vil ha det fremover og hvilken vei jeg skal ta videre».

Bloggeren skriver videre at hun gleder seg til neste år, og at hun har fine planer. Hun forteller at hun går til psykolog, «som et steg i å tørre å utvikle seg selv enda mer og bli litt mer kjent med seg selv».

Samme dag som bruddet ble kunngjort, ble det også kjent at Marna er blant de tre deltagerne som flytter inn på «Torpet» i «Farmen kjendis» like over nyttår.

Ekteparet bor i Ski i Nordre Follo og totalrenoverte huset de kjøpte i 2017. Det blir også deres felles base fremover, selv om de på sikt skal flytte fra hverandre.