HAR GÅTT BORT: Petter Vennerød.

Filmskaper Petter Vennerød er død

Filmskaper Petter Vennerød døde søndag, 72 år gammel. Sammen med kollega Svend Wam var han spesielt kjent for en rekke samfunnskritiske filmer.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er Vennerøds familie som har opplyst NTB om dødsfallet.

Fra 1970-tallet og oppover hadde Petter Vennerød ansvaret for manus eller for regien på i alt 14 filmer sammen med makker Svend Wam under produksjonsselskapet Mefistofilm.

Wam og Vennerød-filmene, som ofte vekket oppsikt og noen ganger forargelse, hadde en kritisk vinkel mot politi, psykiatri og sosialvesen og mot det etablerte.

Deres første samarbeid var «Lasse & Geir som Wam regisserte, mens Vennerød var regiassistent.

Vennerød var også selv skuespiller i de fleste av filmene.

I 1985 mottok han Aamot-statuetten for fremragende innsats for norsk film. Han fikk i tillegg en rekke andre priser i inn- og utland. Petter Vennerød fikk i 2019 norsk films høyeste utmerkelse, Amandakomiteens ærespris, til stående applaus fra salen.

– Det var jo voldsom. Jeg ikke hva jeg skal si. Det å stå her og skulle motta en pris, det hadde jeg aldri drømt om. Nå vinner jeg til og med æresprisen. Det er jo helt spesielt. Det er en kjempeære, sa Vennerød.

For de yngre er han kanskje mest kjent for å ha skapt og regissert «Født i feil kropp», som ble vist på TV 2 2014.

Petter Vennerød døde av parkinsons sykdom, opplyser familien til NTB.

Svend Wamnes Akstuft, bedre kjent som Svend Wam, døde 71 år gammel i 2017.