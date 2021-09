TAR DET MED HUMOR: Calle Hellevang Larsen, Øyvind Rafto og Anders Hoff bak «Raske menn» er hacket på Facebook, men ler av det hele. Bildet er fra Gullruten i 2012.

«Raske menn»: Hjelp oss, vi er hacket

Etter å desperat ha prøvd å nå Facebook to døgn for å stanse hackerangrep av Facebook-siden sin, håper «Raske menn» at noen kan hjelpe dem.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Facebook-siden til humortrioen «Raske menn» har blitt hacket, ifølge et av trioens tre medlemmer, Øyvind Rafto. I 15-tiden tirsdag ble det publisert en nedtellingsvideo fra kontoen, men Rafto skriver selv under innlegget at siden har blitt hacket og at de jobber med saken.

VG meldte først om saken klokken 16.00 tirsdag. En time etterpå ringer Rafto og ber VG om hjelp.

– Vi og managementet vårt, Plan B har nå forsøkt å nå Facebook i snart to døgn men det er jo helt håpløst, så jeg hadde kanskje håpet at VG kunne hjelpe oss å komme i kontakt med noen som kan kontakte Facebook, ler Rafto på tipstelefonen til VG.

– En australier med halvskummelt profilbilde

Siden slutten av august har humortrioen bestående av Calle Hellevang-Larsen, Anders Hoff og Øyvind Rafto brukt facebooksiden sin med 175.000 følgere til å promotere sitt comebackshow etter fire år uten.

– Facebook har til nå funket bra til å promotere. Vi har solgt ut ni forestillinger på den måten og nå har vi ingen anelse på hvordan vi skal få tilbake kontrollen over siden vår.

– Vi vil gjerne poste til følgerne våre selv. For vår del er det viktig at fansen vår vet at det ikke er oss, men en australier med et halvskummelt profilbilde som ligner litt på en viking med sverd som nå kan gjøre hva han vil med fansen vår, sier Rafto til VG og ler.

– Har du noen anelse om hvorfor dere ble hacket?

– Calle Hellevang-Larsen ble hacket først, så jeg antar han kanskje har hacket oss derfra. Hva han skal med den vet jeg ikke. For alt jeg vet er det tre australske menn i T-skjorte og shorts som nå kaller seg «Raske menn» og prøver å ta Norge med storm, ler Rafto.

– Du ler mye av dette her, så du ser humoren i det?

– Ja, jeg gjør jo det. Det er idiotisk at vi ikke når Facebook, men det er jo litt komisk også. I tillegg er det jo spennende å se hva nedtellingen på facebooksiden vil føre til. Jeg er like spent som alle fansen som spør, sier Rafto.

– Blir hackingen en del av forestillingen?

– Ja, det spørs om ikke vi bør gjøre han halvskumle, viking-australieren til et nummer. Han har jo nesten gjort seg fortjent til det, ler Rafto.

Fra spøk til alvor innser Rafto at siden kanskje er tapt.

– Får vi ikke tak i Facebook må vi jo nesten lage en ny. I så fall så får vi håpe følgere våre blir med over. Jeg håper de liker oss best, sier Rafto.