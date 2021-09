I RETTEN: Rettssaken foregår i Drammen tinghus. Tiltalte bor ikke i Drammen, men møter her fordi politiet mener voldshendelsen skal ha skjedd i denne byen.

Voldstiltalt realitydeltager: − Jeg angrer som faen

DRAMMEN TINGHUS (VG) En realitydeltager er tiltalt for vold. Torsdag skal han forklare seg i retten.

Av Siri Berge Christensen

Deltageren, som er i 20-årene, er tiltalt for «å ha skadet en annens kropp eller helse», etter straffelovens paragraf 273.

Det var i januar 2020, inne på et utested, at tiltalte skal ha slått en mann i ansiktet slik at han ble påført nesebrudd.

Torsdag er VG på plass i Drammen tinghus. Tiltalte bor et annet sted i landet, men rettssaken går i Drammen fordi hendelsen skjedde her.

Det har foreløpig ikke vært kjent hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen, men på spørsmål fra dommeren om tiltalte erkjenner straffskyld svarer han ja.

Ble provosert

Tiltale sier i sin forklaring at han ikke hadde kjennskap til fornærmede i forkant av hendelsen. Han bekrefter at han slo med knyttet neve, og sier det var en verbal provokasjon som var bakgrunnen for slaget.

Tiltalte sier fornærmede og en annen person rettet utsagn mot ham, som han opplevde som krenkede.

– Du mistet litt av selvkontrollen, spør dommeren.

– Ja, jeg følte meg litt truet. De var tre stykker og jeg sto der alene. Jeg «snappet» og mistet kontrollen, sier tiltalte.

les også Realitydeltager tiltalt for vold – TV-selskap kjente ikke til saken

Tiltalte sier saken har vært en belastning. Rettssaken skulle opprinnelig gå i januar i år, men ble utsatt. Årsaken var at et av vitnene var i utlandet på det tidspunktet.

Den lange ventetiden fra hendelsen fant sted til saken nå er i retten, er et sentralt tema i retten.

– Det er noe som har fulgt meg helt siden det har skjedd. Det setter hele livet ditt på pause. Jeg angrer som faen. Jeg hadde ikke lyst at dette skulle skje. Men man må stå for det man har gjort, og ta lærdom fra det, sier han.

Viste overvåkningsvideo

Aktor Sandra Mathisen Andreassen starter sitt innledningsforedrag med å gå gjennom bakgrunnen for tiltalen. Selv om tiltalte allerede har tilstått, ønsker hun å gå gjennom bevisene, da dette vil gi grunnlag for straffutmålingen.

Hun sier at en overvåkningsfilm er et sentralt bevis, samt bilder og journal fra legevakt.

Overvåkningsvideo av hendelsen vises i retten, og der kan man se hvordan tiltalte er på vei til å gå fra situasjonen før han igjen snur seg og slår.

Andreassen sier at det vil bli lagt ned påstand om erstatning for fornærmede.

Rettssaken skal etter planen vare i én dag. Saken føyer seg inn i rekken av saker hvor realitydeltagere er innblandet i straffesaker.

I juni snakket VG med TV-selskapet som står bak realityprogrammet. De fortalte at de ikke var kjent med at en av deltagerne er tiltalt for vold.

– Vi ble etter at innspillingen av serien var over, kjent med at en av deltagerne kanskje er involvert i en sak i rettssystemet. Hvis dette er tilfellet, følger vi vanlige rettsprinsipper, og deltageren er dermed å anse som uskyldig inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom, skrev talsmannen for TV-selskapet i en e-post.

Talsmannen fortalte videre at dette ikke vil påvirke realityserien.