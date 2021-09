I RETTEN: Rettssaken foregår i Drammen tinghus. Tiltalte bor ikke i Drammen, men møter her fordi politiet mener voldshendelsen skal ha skjedd i denne byen.

Voldstiltalt realitydeltager erkjenner straffskyld

DRAMMEN TINGHUS (VG) En realitydeltager er tiltalt for vold. Torsdag skal han forklare seg i retten.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Deltageren, som er i 20-årene, er tiltalt for «å ha skadet en annens kropp eller helse», etter straffelovens paragraf 273.

Det var i januar 2020, inne på et utested, at tiltalte skal ha slått en mann i ansiktet slik at han ble påført nesebrudd.

Torsdag er VG på plass i Drammen tinghus. Tiltalte bor et annet sted i landet, men rettssaken går i Drammen fordi hendelsen skjedde her.

Det er foreløpig ikke vært kjent hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen.

På spørsmål fra dommeren om tiltalte erkjenner straffskyld svarer tiltalte ja.

Rettssaken skulle opprinnelig gå i januar i år, men ble utsatt. Årsaken var at et av vitnene var i utlandet på det tidspunktet. Derfor måtte saken utsettes.

Rettssaken skal etter planen vare i én dag. Saken føyer seg inn i rekken av saker hvor realitydeltagere er innblandet i straffesaker.

les også Realitydeltager tiltalt for vold – TV-selskap kjente ikke til saken

I juni snakket VG med TV-selskapet som står bak realityprogrammet. De fortalte at de ikke var kjent med at en av deltagerne er tiltalt for vold.

– Vi ble etter at innspillingen av serien var over, kjent med at en av deltagerne kanskje er involvert i en sak i rettssystemet. Hvis dette er tilfellet, følger vi vanlige rettsprinsipper, og deltageren er dermed å anse som uskyldig inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom, skrev talsmannen for TV-selskapet i en e-post.

Talsmannen fortalte videre at dette ikke vil påvirke realityserien.