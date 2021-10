GÅR AV: Kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, varsler at han går av.

NRK-sjefen går av i løpet av 2022

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har mandag varslet NRK-styret at han vil gå av i løpet av 2022.

Av Sindre Camilo Lode

Det melder NRK.

– Jeg har hatt en fantastisk oppgave som leder for NRK i disse årene. Det har vært utfordrende, men jeg har elsket hver eneste arbeidsdag i NRK, sier han.

Eriksen ble ansatt som kringkastingssjef i 2012 og tiltrådte i rollen i mars 2013.

– Jeg er ikke lei eller sliten av NRK, men jeg mener dette er riktig timing. Og så håper jeg at jeg etter hvert kan få brukt energi og erfaring på nye utfordringer.

NRK skal som kjent flytte hovedkontoret fra Marienlyst til Ensjø i Oslo.

Eriksen sier til statskanalen at det timingen er knyttet til denne flytteprosessen. I løpet av to til tre år vil byggingen av den nye hovedkontoret begynne.

– Det er rett og slett ikke fornuftig, verken for NRK eller for meg, å gjennomføre et lederskifte akkurat når organisasjonen skal forberede seg til selve flyttingen og vi er midt i byggingen, sier Eriksen.

Det er bare to år siden åremålet hans som kringkastingssjef ble forlenget med seks år. Opprinnelig skulle han bli sittende i topplederstillingen frem til 2025. Men det skjer altså ikke, nå som han er vil gå av i løpet av neste år.

Eriksen sier også at han gleder seg til å gå på jobb frem til NRK-styret har funnet en etterfølger.

Styreleder i NRK, Birger Magnus, sier at Eriksen har vært en svært viktig og dyktig kringkastingssjef i en brytningstid for NRK.

STYRELEDER: Birger Magnus i NRK.

– Han har evnet å skape entusiasme i organisasjonen og øke innovasjon og omstillingsevne, for å møte økt internasjonal, digital konkurranse, sier Magnus, og legger til:

– Betydelige effektiviseringstiltak er gjennomført, uten at de har gått på bekostning av seer- og lyttertilfredshet. Tvert imot er oppslutningen om NRK rekordhøy, sier Magnus.

Styrelederen opplyser også at styret nå vil starte arbeidet med å finne ny NRK-sjef, men at dette naturligvis vil ta noe tid. Målsettingen er at en ny kringkastingssjef skal være på plass i løpet av 2022.

Eriksen vil fortsette som kringkastingssjef mens rekrutteringsprosessen pågår. I tråd med ansettelsesavtalen har han rett til inntil 6 måneders lønn etter fratredelsen, fratrukket andre inntekter i perioden.