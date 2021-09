SLUTT: Ali Esmael og Mie Mach Cappelen møttes under «Love Island».

Brudd for «Love Island»-par

Mie Mack Cappelen og Ali Esmael bekrefter begge på Instagram at de har gjort det slutt.

Av Siri Berge Christensen

«Ali og jeg har valgt å gå fra hverandre og vi skilles som venner med ingenting annet en kjærlighet for hverandre.» skriver Mie Mack Cappelen på Instagram søndag kveld.

Hun og Ali Esmael ble kjærester etter at de begge deltok på «Love Island» i begynnelsen av 2020.

Nå har de altså valgt å gå hver til sitt.

«Jeg kommer for alltid til å ha en spesiell plass for han i hjertet mitt, og jeg er så takknemlig for det eventyret vi har hatt sammen, alt han har lært meg og alle minnene vi har skapt.» skriver Cappelen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med både Cappelen og Esmael.

Også Esmael bekrefter bruddet på sin egen Instagram. Han skriver at de to gjorde det slutt for to måneder siden.

«Vi har ventet med å gå ut med denne nyheten fordi vi rett og slett ikke har vært klare for alt som medfølger og maset fra sosiale medier og aviser».

Han skriver at de ga forholdet en real sjanse, men at de ikke fikk det til å fungere. Han skriver også at de skilles som venner.

«Hun er en herlig person og jeg setter pris på alle de gode minnene vi tar med oss videre. Takk til alle som har fulgt oss, vi har satt pris på hver eneste en av dere» avslutter han.