LEGENDARISK: Michael K. Williams her i rollen som Omar Little med den velkjente hagla i «The Wire».

Michael K. Williams er død

Den kritikerroste skuespilleren Michael K. Williams, som blant annet er kjent fra TV-klassikeren «The Wire» og «Boardwalk Empire», er død, melder flere medier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Blant annet Variety melder dette. Han ble 54 år gammel.

Politiet i New York opplyser til Variety at Williams ble funnet død i sin egen leilighet rundt klokken 02.00 lokal tid natt til mandag.

– Sjokkert og trist over nyheten om at Michael K. Williams er død. En av de hyggeligste brødrene på planeten og den med det største hjertet, skriver «The Wire»-kollegaen Isiah Whitlock Jr. på Twitter.

Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til dødsfallet.

Williams ble for alvor kjent da han portretterte den fiksjonelle karakteren Omar Little i 2000-talls-klassikeren «The Wire» (2002 til 2008). Her spilte han blant annet kjente navn som mot Dominic West, Sonja Sohn og Idris Elba.

Omar Little, en homofil gangster som hadde som hovedgeskjeft å rane dopselgere i Baltimore, ble for mange legendarisk karakter gjennom skuespillet til Williams.

DØD: Skuespiller Michael K. Williams har ifølge flere medier gått bort, 54 år gammel.

– Sjokkert og trist av døden til Michael K. Williams. En av de hyggeligste brødrene på planeten, med det største hjertet. En fantastisk skuespiller og sjel. Må du hvile i fred. Gud velsigne.

Det skriver Isaiah Whitlock Jr, for flere kjent som den korrupte Maryland-politikeren Clay Davis i «The Wire».

I «Boardwalk Empire» (2010 til 2014) spilte Williams Chalky White. Serien foregår under forbudstiden i USA, og White er både en pengeutpresser og en leder for den afrikanskamerikanske befolkningen i Atlantic City der serien utspiller seg.

I 2012 var Williams også å se i Oscar-vinneren «12 Years a Slave».

Williams ble nominert til Emmy fem ganger, sist for birollen i serien «Lovecraft Country» (2020).