Robert Nilsen, Amalie Sporsheim, Odin Waage, Mathilde Storm og Maja Christiansen i sommer, da de spilte viktige roller i «Rådebank».

Dette gjør «Rådebank»-stjernene nå

Det blir ikke mer «Rådebank», men du kan fortsatt følge skuespillerne. Visste du at en av dem bidrar i amerikansk TV-drama – mens en annen snart blir å se i en Netflix-film?

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

... og to av stjernene er til salgs. Les mer om den spesielle auksjonen lenger ned i artikkelen!

Hege tar bussen

I «Rådebank» kjørte hun rundt som Hege i en grønn VW Golf og mens dramaene eskalerte på alle kanter. Nå skal Maja Christiansen (25) snart dra Norge rundt på kryss og tvers, men denne gangen i buss.

Maja Christiansen på prøvene til «Mio, min Mio» denne uken sammen med Arjan Nilsen (t.v) og Martin Karelius Østensen.

– For tiden er jeg på prøver på Riksteatret i forestillingen «Mio, min Mio.» Den skal ut på turné over hele landet frem til sommeren, så jeg skal bli en kløpper på å sitte i buss, sier Christiansen til VG.

Ine er stemmen til amerikansk stjerne

Slik er vi vant til å se Mathilde Storm, som Ine i «Rådebank».

Er du fan av «High School musikal, The musikal: The series»? Da har du sikkert hørt Olivia Rodrigo som Nini Salazar-Roberts, med norsk stemme. Den stemmen har du garantert også hørt i «Rådebank».

Mathilde Storm (21) fra Oslo spiller Ine gjennom tre sesonger. Hun har lang erfaring som stemmeskuespiller, og er for tiden også engasjert i flere filmer.

– Den siste tiden har jeg fartet rundt i Norge på film- og TV-produksjoner. Noen av disse prosjektene er hemmelige ennå. Ellers er jeg stemmen på til flere karakterer som dubbes, sier Storm.

Olivia Rodrigo i High School Musical som vises på Disney +. Her i landet blir serien dubbet, og Mathilde Storm er hennes faste stemme.

En av dem er Disney-serien.

– Jeg er den faste stemmen til Olivia Rodrigo, sier Storm.

Etter suksessen med Rådebank, opplever hun å bli gjenkjent noen ganger.

Mathilde Storm og Kasper Antonsen bor for tiden i kollektiv i Oslo. - Vi er som et søskenpar, sier Storm.

– Jeg kan kjenne meg igjen i Ine, selv i sesong 3, sier Storm.

Hun bor for tiden i kollektiv med en annen «Rådebank»-skuespiller, Kasper Antonsen (Nilsen).

– Vi er som et søskenpar.

Bilene kan bli solgt

Bilansvarlig Ken Arne Brox i Rådebank foran GTs Volvo 850. Flere av scenene ble filmet med bilen på tilhenger.

De to mest ikoniske bilene i sesong 3: GTs vinrøde Volvo 850 og Heges grønne VW Golf med dekor, har fått mye oppmerksomhet i serien. Dette er også de eneste bilene som er i produksjonsselskapets eie per nå. De andre er lånt – eller solgt.

– Bilene er jo også blitt stjerner, som vi håper vil leve videre i rånermiljøet. Vi har ikke tatt en avgjørelse for når vi skal selge dem, men det blir nok om ikke så lenge, sier bilansvarlig Ken Arne Brox.

Han antyder at det trolig blir en auksjon.

BMW er blitt kjendis på Flisa

I sesong 3 kommer det en ny gjeng til Bø som utfordrer GT, Hege og de andre vi kjenner fra før. Den nye gjengen kjører BMW, og frontfigurene Runa (Sofia Tjelta Sydness) og Martin (Tord Kinge) ratter rundt i en lilla BMW 320 med M-pakke fra 1997.

– Nå studerer jeg manus på Westerdals. Jeg liker å skrive selv og håper å utvikle dette videre. Å få være med i «Rådebank» var veldig gøy. Jeg lærte også mye om rånere og fikk et godt inntrykk av dette miljøet. Det hender jeg blir gjenkjent av folk som har sett serien, sier Tord Kinge til VG.

Tord Kinge og Sofia Tjelta Sydness i rollene som Martin og Runa, har gjort BMW fra Flisa udødelig.

Bilen han kjører i serien eies av Cecilie Braaten (34) fra Flisa. Bilen er med i en rekke scener, blant annet et dramatisk oppgjør. Det har mange fans fått med seg.

– Folk vinker og kommer løpende for å ta bilde. Noen spør om lov til å få sitte i bilen, sier Braaten.

Hun ble spurt av produksjonen om de kunne få bruke bilen i sesong 3.

– Jeg sa ja med en gang, jeg hadde sett de to første sesongene, sier Braaten.

Cecilie Braaten med bilen som var med i «Rådebank».

Hun forteller at bilen egentlig er foliert, med at hun er blitt så glad i fargen at hun har bestemt seg for å lakkerere den på ekte.

– Siden innspillingen har jeg dessuten fått den godkjent med 528-motor og girkasse, sier Braaten.

Hun opplyser at hun for tiden har 15 biler, der en Opel Lotus Omega er juvelen.

Er med i Netflix-film

Amalie Sporsheim har rollen som Malene i Rådebank. Hun har også en rolle i Netflix-filmen «Royalteen».

– Jeg jobber med en forestilling, ettersynk av «Royalteen» som ble spilt inn i sommer, og tar livet med ro, sier Sporsheim til VG.

Blir student

– Nå går jeg det første året på Westerdals, hvor jeg studerer film og TV, sier Matthew Santos som spiller råneren Kim i serien.

Matthew Santos er sentral i alle sesongene av «Rådebank», som Kim. Her sammen meg GT og Nilsen.

Jeg har bestemt meg for å satse på en karriere som skuespiller og kommer til å gjøre mange spennende prosjekter fremover. Både foran og bak kamera. Jeg har nettopp blitt plukket opp av Astrum Agency og holder på å utvikle ulike konsepter for TV og sosiale medier, sier Santos.