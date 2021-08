STERKE ANKLAGER: Artisten R. Kelly står ovenfor alvorlige tiltaler om seksuelle overgrep og menneskesmugling i New York onsdag. Her er han i retten i 2019 etter han ble tiltalt for seksuelle overgrep i Illinois.

Aktor beskriver R. Kelly som et «rovdyr»

Statsadvokaten anklager den tidligere «kongen av R&B» for å ha brukt «manipulasjon» og «trusler» for å forgripe seg på mindreårige jenter.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Onsdag startet rettssaken mot Robert Sylvester Kelly (54), bedre kjent som artisten R. Kelly, i New York.

I 2019 ble stjernen pågrepet ettr anklager om seksuelle overgrep og menneskehandel av påtalemyndigheten i Brooklyn, New York. Kelly nektet da straffskyld. Ifølge New York Times er bevisgrunnlaget basert på vitnemålene til seks ikke navngitte kvinner.

Anklager om seksuelle overgrep av mindreårige jenter har sirkulert rundt artisten siden 1998.

I skrivende stund står han ovenfor 20 forskjellige tiltalepunkter i tre stater i USA. Noen av anklagene er mer enn 20 år gamle, skriver BBC.

Alvorlige anklager mot Kelly

De to siste årene har Kelly sittet fengslet i påvente av at rettssaken i New York skulle starte.

Onsdag formiddag, amerikansk tid, presenterte aktor og forsvarerne sine åpningsinnlegg i en rettssal i Brooklyn.

Sky News rapporterer at assisterende statsadvokat Maria Cruz Melendez gikk hardt ut mot stjernen, og fortalte juryen at Kelly skal ha «dominert» og kontrollert sine ofre «fysisk, seksuelt og psykologisk».

Kelly skal angivelig ha misbrukt kjendisstatusen sin til å rekruttere unge kvinner og mindreårige jenter til ulovlige seksuelle aktiviteter og isolert dem fra venner og familie.

FORSVAREREN: Her er Nicole Becker og R. Kelly gjengitt. Rettssaken er delvis lukket for offentligheten og ingen kameraer er tillatt i rettssalen.

Melendez sier i retten onsdag at han «brukte løgner, manipulasjon, trusler og fysisk vold for å dominere sine ofre og unngå å bli holdt ansvarlig i årevis» ifølge Sky News.

Videre skal statsadvokaten ha understreket at denne rettssaken ikke handler om en festglad kjendis, men et «rovdyr».

– Ikke anta at alle snakker sant

Etter innlegget til Melendez ga en av Kellys advokater, Nicole Becker, sin åpningsuttalelse.

Hun avviser at Kelly og hans team rekrutterte de unge jentene, som aktoratet hevder.

– De likte å kunne fortelle vennene sine at de var med en superstjerne, sa Becker ifølge Sky News.

Advokaten hevder at de var fans som «kom til Mr. Kelly» og visste nøyaktig hva de gikk til. Kelly skal angivelig ha vært transparent om kjærlighetslivet sitt.

– Det var ingen hemmelighet at Kelly hadde flere kjærester, skal Becker ha sagt.

Becker skal også ha kommenterer at tiltalepunktene som går på at Kelly er involvert i organisert kriminalitet, er å strekke strikken for langt.

– Ikke anta at alle snakker sant, skriver Sky News at Becker sa.

les også Ny anklage: R. Kelly giftet seg med 15 år gamle Aaliyah etter bestikkelse

FENGSELSFUGL: Kelly har vært fengslet i to år. Nå starter den lange rettssaken mot han i New York.

Risikerer lang fengselsstraff

Ifølge New York Times kommer rettssaken til å vare i en måneds tid. Den har jevnlig blitt utsatt på grunn av coronapandemien.

Rettssaken er delvis lukket for offentligheten. Opptak og filming er ikke tillatt, og journalister må observere rettssaken over video i et separat rom i samme bygg.

Om Kelly blir funnet skyldig i alle punktene i New York, kan han risikere å tilbringe flere tiår i fengsel. Selv om han eventuelt blir frifunnet i New York, står han overfor anklager om seksuelle overgrep i Illinois og Minnesota i tillegg. Også der har han erklært seg uskyldig, skriver BBC.