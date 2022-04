Chris Rock-produsent: − Jeg trodde det var en sketsj

Oscar-produsent Will Packer snakker ut om voldsepisoden som sjokkerte verden forrige helg. Han trodde det var en sketsj helt til Chris Rock selv fortalte at han hadde blitt slått.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg trodde det var noe Chris og Will gjorde på egen hånd. Jeg trodde det var en sketsj som alle andre, sier Packer til ABC News.

Packer sier at hjertet hans sank ned i magen da han begynte å forstå hvordan dette så ut. Han spurte selv Rock direkte om han virkelig ble slått da han gikk av scenen.

– Han så på meg og sa: Jeg fikk nettopp et slag av Muhammad Ali, sier Packer.

– Han var umiddelbart i vitsemodus, men man kunne se tydelig at han fortsatt var i sjokk.

Svarte på kritikk

Packer ledet det første produksjonsteamet bestående kun av afroamerikanske personer på Oscar-utdelingen.

I intervjuet gir Packer også detaljer om hva han synes om publikums reaksjon, om at Rock ikke fortalte noen av de planlagte vitsene, og at produksjonen ikke bare lot Smith fortsette å være i salen, men at han også fikk gå på scenen og gi en tårevåt takketale etter voldsepisoden.

Packer forteller at han ikke snakket med Will Smith etter at han slo til Chris Rock på scenen. I et intervju med «Good Morning America» som er omtalt i People fredag, forteller Packer at både han og Chris Rock snakket med politibetjenter som forklarte at de kunne arrestere Will Smith dersom komikeren ville gå videre med saken.

– «Dette er mishandling», det var ordene de brukte. «Vi er forberedt på å arrestere ham nå hvis du vil anmelde ham». «Vi kan arrestere ham» gjentok politifolkene, sier Packer videre.

Men ifølge produsenten avviste Chris Rock innspillet fra politifolkene. I TV-showet forteller Packer også at Rock argumenterte og fikk gjennomslag for at Will Smith ikke skulle bli bortvist fra salen før utdelingen av prisen for beste mannlige skuespiller.

– Han ønsket rett og slett ikke å gjøre en vanskelig situasjon verre, sier Will Packer.

Vil få konsekvenser

Komikeren fortalte en vits om Jada Pinkett Smiths barberte hode. Hun har vært åpen om at hun har sykdommen alopecia, som fører til hårtap.

Etter først å ha ledd av vitsen gikk ektemannen opp på scenen og klappet til den betydelig lavere og lettere komikeren.

Oscar-akademiet har lovet at slaget kommer til å få konsekvenser. Reaksjonene har vært blandede. Mange har gått hardt ut mot måten Smith reagerte på, mens blant andre Tiffany Haddish har forsvart Smith for å stått opp for sin kone.

Rundt et døgn etter hendelsen gikk Smith om sider ut og beklaget overfor Rock.