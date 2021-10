Skuespiller William Shatner New England Institute of Technology i 2018.

William Shatner (90) til verdensrommet: − Jeg skal bli rakettmannen

«Star Trek»-stjernen blir neste uke den eldste personen som har vært i verdensrommet.

– Ja, det er sant. Jeg skal bli «rakettmannen», skriver stjernen på Twitter mandag.

– Det er aldri for sent å oppleve nye ting, skriver 90-åringen videre.

VG har tidligere skrevet om at «Captain Kirk» skal til verdensrommet i oktober, men det er først nå Shatner selv kommenterer det.

Det er nyhetsbyrået AP som skriver at 90-åringen med neste ukes romferd blir den eldste som har vært i verdensrommet. Shatner skal reise med romfartsselskapet til Jeff Bezos, Blue Origins.

Oppskytningen skjer 12. oktober, ifølge selskapet.

I juli i år dro Jeff Bezos, verdens rikeste mann, til verdensrommet. Under den korte romferden tilbrakte fartøyet fire minutter over Karman-linjen, som regnes som grensen mellom atmosfæren og verdensrommet.

Russisk filminnspilling

Turen 12. oktober skal være lik som den Bezos gjennomførte i juli.

Shatner skal reise sammen med Nasa-ingeniør Chris Boshuizen og Glen de Vries, som startet teknologiselskapet Medidata Solutions. Med på ferden blir også Blue Origins visepresident.

90-åringen ville også blitt den første skuespilleren i verdensrommet, hadde det ikke vært for at Russland sender en skuespiller og regissør til Den internasjonale romstasjonen for en to ukers filminnspilling. Dette skjer på tirsdag denne uken.

Kapselen med fire om bord svever ned mot jorden etter den vellykkede turen opp i vel 100 kilometers høyde 20. juli.

– Lamslått

Shatner og de fire andres tur vil til sammenligning ta ti minutter. Fra før er den eldste personen som har vært i verdensrommet 82 år gamle Wally Funk, som var med på Bezos første ferd med Blue Origin.

Hun var en av 13 kvinnelige piloter som tidlig på 1960-tallet ble tatt inn i NASAs Mercury-program. Men ingen av kvinnene kom seg opp i rommet.

– Hver astronaut som har vært i verdensrommet forteller at turen forandrer dem. De ser på jorden og blir helt lamslått av dens skjønnhet, men også dens sårbarhet. Jeg kan stille meg bak dette, sa Bezos til journalistene etter hans ferd i juli.

Romkapselen er fullt automatisert, og det var ikke behov for trente piloter verken på turen opp eller ned. Bransons Virgin Galactic-fly trengte to piloter for å lande.

Bezos grunnla Blue Origin i 2000 med mål om å en dag bygge kolonier i verdensrommet med kunstig tyngdekraft, der millioner av mennesker kan bo og jobbe.