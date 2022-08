VIL IKKE KOMMENTERE: Kong Harald har selv hatt corona, og vil ikke svare på spørsmål om hva han tenker om hans kommende svigersønns corona-uttalelser.

Kongen vil ikke kommentere Durek Verretts corona-melding

Prinsesse Märthas forlovede, Durek Verrett, hevder medaljong han selger til 2000 kroner hjalp ham med å bli coronafrisk. Kong Harald er taus om sin kommende svigersønns uttalelser.

Publisert: Nå nettopp

Forrige uke ble det kjent at Durek Verrett (47) ble smittet av corona etter å ha vært på norgesbesøk. I en video han selv postet på Instagram, fortalte han at han nektet å motta medisinsk behandling.

I en Instagramhistorie noen dager senere utdypet han at han dro fra sykehuset og nektet å ta «kjemikalier». I stedet valgte han å ta karantene hjemme og «heale» med sin «SO».

«SO» står for «Spirit Optimizer» og er en form for medaljong Verrett selger på sin hjemmeside for over 2000 kroner.

VG har vært i kontakt med kongehusets pressekontakt Sven Gj. Gjeruldsen og blant annet sendt følgende spørsmål:

Hva mener Kongen om Durek Verretts corona-meldinger?

Hva mener Kongen om Durek Verretts salg av medaljonger?

Kong Harald (85) har selv hatt corona. I mars fikk han lettere symptomer etter han ble smittet av viruset, og ble sykemeldt i noen dager. Kongen var på dette tidspunktet vaksinert med tredje dose.

– Vi har ingen kommentar til saken, skriver Gjeruldsen i en e-post.

Prinsesse Märtha Louise (50) og Durek Verrett kunngjorde sin forlovelse i juni i år. Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold.

Prinsesse Märtha er nummer fire i arverekken til tronen. Hun har imidlertid sagt fra seg tittelen «Hennes Kongelige Høyhet», og hun bruker ikke prinsessetittelen i sin markedsføring av egne forretninger.

– Mye av det han gjør, vil reflektere tilbake på kongefamilien. Derfor må han være mer bevisst på sin rolle. Det har vi sett fra andre land at kan være en vanskelig balansegang, uttalte kongehus-ekspert Trond Noren Isaksen i forbindelse med forlovelsen.

På sin hjemmeside beskriver Verrett medaljongene som «avansert spirituell teknologi for spirit-hacking og optimalisering». Det er tre versjoner av denne, men det er altså «The lightbringer» han hevder var med på å gjøre ham frisk fra corona.

– Intervju personene som eier en og spør dem, ikke meg, skrev Verrett i en melding da VG spurte om han kunne dokumentere at medaljongen kunne kurere sykdom som for eksempel corona.