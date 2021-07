GOD KVELD, PASTELL: I John Mayers tidsmaskin er det også plass til rosa gitar og hvit bukse med. Foto: Carlos Serrao/SONY

Albumanmeldelse John Mayer «Sob Rock»: Store gutter gråter, 1987

Perfekt replika av åttitallets skinnsofapop. Inkludert stillstanden.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

John Mayer er en av disse som fremdeles er mer kjent for eksdamer og livsstil enn hva han egentlig har å bidra med som artist. For noen år siden gjorde han like fullt et poeng av at han var mer interessert i musikalske tidsreiser enn platesalg. «Sob Rock» er beviset.

På utsiden er den nok et uttrykk for vår tids innpakningsnostalgi. Slik for eksempel posene til en norsk potetgullprodusent nylig hadde samme design som sytti og åttitallet. Omslaget er satt i blåtonede pasteller med artistnavn og albumtittel i kursiverte, utsperrede versaler øverst.

Innenfor finnes mer nostalgi.

Arrangementene er perfeksjonerte åttitallspastisjer med snikende fingerspilte gitarer, streite 4/4-rytmer og dramatisk piano i Roy Bittan-style. Eller gitarsoloer som konstant bryter enmetersregelen overfor Mark Knopfler.

Sammen med Don Was, mannen som virket å være på alle de riktige stedene samtidig på åttitallet, har John Mayer skapt sin egen alternative tidslinje. Hvorfor? Fordi han kan. Som alle andre har han lagt skylden på det siste årets lockdown, selv om tredjelåten «New Light» kom ut for nærmere tre år siden.

«Sob Rock» er skinnsofaens tiår kompetent restaurert ned til musikere og låtstruktur. Greg Phillinganes har for eksempel spilt tangenter for både Stevie Wonder, Toto og Michael Jackson. Låtene beveger seg fra et optimistisk Toto-anslag i åpner og førstesingel «Last Train Home», til mer enn et anslag av Bruce Springsteens «Human Touch» i et annet refreng.

Tempoet er ganske lavt. Volumet like så. Nesten halvparten av låtene har personlig pronomen i låttittelen. På «I Guess I Just Feel Like», halvveis ut i albumet, kommer Jerry Garcia-musklene til Mayer virkelig fram. Der løftes en ganske Steve Winwood-trøtt låt til noe mer interessant enn ensom sutring. Og fader dessverre altfor tidlig. Men man skjønner nok en gang hvorfor Mayer også er gitarist i Grateful Dead-arvtager/hyllesten Dead & Company.

Tekstene er passe bittert banale: «Wild blue/ deeper than I ever knew/I found myself when I lost you». Selvsagt er det en klinelåt til slutt.

Mayers hviskende stemme er, man skal holde referansegrunnlaget riktig, tettere på Richard Marx enn Bryan Adams. Dessuten føles helheten mest som et behagelig og sjelløst vegg-til-vegg teppe, tross enkeltøyeblikk som er blant det beste Mayer har levert noensinne.

Stilkarakteren derimot. Den er skyhøy.