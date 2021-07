Helge Hammelow-Berg: Rammet av kreft tre ganger

Hadde det ikke vært for kona Karis årvåkne blikk, tror ikke Helge Hammelow-Berg at kreften ville blitt oppdaget så tidlig. – Hun har reddet livet mitt. Ikke én, ikke to, men tre ganger, sier han.

På Tufte gård i Stokke i Vestfold står en svartlakkert motorsykkel og glinser i solen.