KONGE: Etter fredagens seier i «Mesternes Mester har Pål Anders Ullevålseter nesten vunnet det som vinnes kan av konkurranser på norske TV-kanaler. Foto: NRK

Realitykongen Pål Anders Ullevålseter vant igjen

Pål Anders Ullevålseter vant årets «Mesternes mester». Han har en klar formening om hva som er årsaken til at han har vunnet fire ulike realitykonkurranser.

Publisert: 01.03.19 21:32







Reality-eventyret startet med en seier i «Isdans» på TV 2 i 2007, og deretter ble det seier i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» i 2011. Så en liten nedtur med en sjette plass i «Skal vi danse» i 2013.

les også Slik taklet de å legge opp proffkarrieren

I fjor vant han «Farmen kjendis», og fredag ble han altså «Mesternes Mester» anno 2019 etter å ha slått den tidligere håndballstjernen Karoline Dyhre Breivang i en forrykende finale.

TRAFF HVERANDRE PÅ 71 GRADER NORD: Pål Anders Ullevålseter og kona Mette Solli traff hverandre under innspillingen av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». I dag er de gift og har datteren Alva (6). Foto: Frode Hansen

– Motstanderne mine har nok lett for å undervurdere meg, sier fredagens seierherre til VG.

– Mange tror nok at jeg bare går går rundt og virrer og ikke er til stede i det hele tatt, at jeg ikke tar dette på alvor. Mens sannheten er at jeg har et enormt fokus der og da. Det er kanskje en av mine styrker. I «Farmen kjendis» tror jeg ikke det var så mange av de andre deltakerne som så på meg som en konkurrent, sier han.

les også Pål Anders Ullevålseter: – Nå er det bare på en måte … det er over

Overrasket

Pål Anders Ullevålseter legger ikke skjul på at han er overrasket over at han klarte å dra i land seieren i «Mesternes Mester».

FARMEN-JUBEL: I fjor stakk Pål Anders Ullevålseter av med seieren i «Farmen kjendis». Jeg tror ikke det var så mange av de andre deltakerne som så på meg som en konkurrent, sier han. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg har jo kjempet mot forbildene mine. Da jeg kom til Mallorca for å spille inn Mesternes Mester og traff de andre som skulle være med, tenkte jeg: «Hva gjør jeg her» . De var jo på hver sin måte større stjerner enn meg. Da jeg skulle dele rom med Lars Berger, som har de raskeste låra i hele verden ... Nei, da følte jeg meg liten, sier Pål Anders Ullevålseter.

Tidligere vinnere av «Mesternes Mester» 2009: Dag Otto Lauritzen (sykling) 2010: Daniel Franck (snowboard) 2011: Finn Christian Jagge (alpint) 2012: Tor-Arne Hetland (langrenn) 2013: Ikke arrangert 2014: Marco Elsafadi (basketball) 2015: Aleksander Hetland (svømming) 2016: Thor Hushovd (sykling) 2017: Anders Jacobsen (ski-hopp) 2018: Gro Hammerseng-Edin (håndball) Vis mer vg-expand-down

Men det er ikke bare han selv som er overrasket over fredagens seier. Kona Mette Solli tidligere kick-bokser, som han ble kjent med under innspillingen av nevnte «71 grader nord» - og som selv ble nummer tre «Mesternes Mester» i 2015 - er både overrasket og imponert.

SEIERHERREN: Voldsomme gledesscener utspant seg da det ble klart at Mesternes Mester 2019 heter Pål Anders Ullevålseter

– Selv jeg som er gift med ham, skjønner ikke alltid hva den mannen er laget av. Det er så mange tilfeldigheter som spiller inn, og jeg vet hvor hardt det er. Selv jeg som kjenner ham så godt, er ekstremt imponert over seieren, sier Solli til VG.

ISDANS: Sammen med partneren Anna Pouchkova, vant Pål Anders Ullevålseter «Isdans» i 2007. Foto: Jan Petter Lynau

Dro nytte av konas erfaring

Pål Anders forteller at han hadde stor nytte av konas «Mesternes Mester»-erfaring, både før og under konkurransen.

– Hun ga meg blant annet gode råd om hvordan jeg skulle henge på sekkene i semifinalen rundt på kroppen for at belastningen skulle bli minst mulig - og jeg tror nok Glenn Solberg fikk seg en god latter da jeg dro av meg fire T-skjorter etter at konkurransen var over, sier Ullevålseter.

– Og jeg klarte faktisk å gå en lengde eller to lengre enn han. Det er litt moro, sier Mette som ikke går av veien for å småerte ektemannen litt.

Utholdenhet er en annen suksessfaktor.

les også Kjendisene får hundretusener for reality - trekker seg uten konsekvenser

– Mange ganger er det slik at det har vært en lang og slitsom dag forut for flere av konkurransene. Folk er slitne, men jeg har klart å skjerpe meg og det har jeg nok vunnet på. Samtidig har mange av deltakerne blitt mer og mer fornøyd med seg selv jo lenger de har kommet i konkurransen, og da kan man glemme å skjerpe seg, sier Pål Anders Ullevålseter.

FØRST TIL NORDKAPP: I 2011 var Pål Anders Ullevålseter først til Nordkapp i «71 grader nord - Norges Tøffeste kjendis». Foto: TVNORGE

– Mye flaks

Han tenker at også at det faktum at han aldri har vært i det han betegner som «enten-eller-situasjoner» også er avgjørende for at han har gått seirende ut av såpass mange konkurranser.

les også Pål Anders vant «Farmen kjendis»: Lurte TV-produsentene trill rundt

– Det har vært mye flaks. Jeg var aldri i duell i «Isdans», ikke i «71 grader nord», heller. Da jeg var med i «Farmen kjendis» kom jeg aldri i tvekamp og nå sist i «Mesternes Mester» havnet jeg heller ikke i natt-test

Han mener at han ikke har utmerket seg som en stor strateg i reality-konkurransene som han har vært med i.

– Mange andre plukker seg ut konkurrenter de gjerne vil bli kvitt. Det har aldri vært viktig for meg. Men jeg har prioritert min egen trivsel - at jeg har det så bra som mulig mens konkurransen pågår, sier Pål Anders.

Han innrømmer imidlertid at det var et snev av taktikk som lå bak da han foreslo at kona og datteren skulle ta turen til Mallorca og bo på et badehotell i nærheten den siste uken av innspillingen.

– Tanken var vel å få de andre til å tro at jeg regnet med å bli slått ut såpass tidlig at jeg kunne få litt ferie med familien, sier vinneren av årets «Mesternes Mester».

SKAL VI DANSE: Pål Anders Ullevålseter startet reality-eventyret startet med en sjette plass i «Skal vi danse» i 2006 sammen med partneren Anette Stokke. Foto: Frode Hansen

– Ja, særlig - som om han noen gang hadde tenkt å ryke ut først. Det ble ikke akkurat noen familieferie, nei. Vi så ham såvidt en gang på en fridag han hadde. Ellers så var vi alene hele tiden. Men vi reiste hjem på samme fly, så slik sett hadde vi litt kvalitetstid sammen, sier Mette og ler.

les også Ingen kvinner blir «Mesternes mester»

Melodi Grand Prix

Realitykongen selv ser ikke så mange nye muligheter til å befeste sin posisjon ytterligere.

– Det måtte vært Melodi Grand Prix, sier Pål Anders på fleip.

– Da setter jeg foten ned. Han strakk seg langt nok den gang han var med i «Skal vi danse», sier Mette som for egen del syntes det «kunne vært gøy» å være med i TV2s dansekonkurranse.

Foto: MESTERNES MESTER: Pål Anders Ullevålseter fikk noen gode råd av kona Mette hvordan han skulle plassere alle sekkene over skuldrene for klare å gå lengst mulig.

– Nå har jeg bare deltakelse i et par lørdagsprogrammer på gang. Lindmo? Nei, jeg er nok for kjedelig for henne, fortsetter Pål Anders.

Han forteller at det var en periode han sa ja til det meste av TV-forespørsler som dukket opp.

ENORM PREMIESAMLING: Hele peisestua på Ullevålseter er full av Pål Anders sine premier. - Dette er bare litt av det, sier årets vinner av «Mesternes Mester». Foto: Mattis Sandblad

– På den måten kunne jeg finansiere det jeg hadde aller mest lyst til å gjøre - nemlig å kjøre motorsykkel i Afrika. I sin tid kostet det fort en million kroner for meg å være med i VM eller kjøre Paris - Dakar. Da er det viktig at sponsorene får sitt, sier Pål Anders.

les også Dette visste du ikke om «Mesternes Mester»-deltakerne

Ørkenrally

Nå er han landslagstrener i enduro (en motorsykkelsport der det kjøres på baner i tøft terreng). Fra før av har 50-åringen en lang karrière bak seg. Han kjørte motocross fra 1987 til 1996. Etter at han gikk fra motocross til enduro, kan han blant annet smykke seg med VM-tittel sammenlagt i ørkenrally i 2004 og bronse i 2006.

HJEMMEVERKSTED: Noen har hjemmekontor, Pål Anders Ullevål har hjemme verksted. Her står motorsyklene hans på rekke og rad. Men nå er han først og fremst landslagtrener i enduro. Foto: Mattis Sandblad

– Nå har jeg ansvaret for et enduro-team og lar andre kjøre for meg. Som landslagstrener har jeg sju gutter å holde orden på. Da jeg selv var aktiv la jeg inn minst 20 treningstimer i uka. Du kan ikke klare deg på toppnivå i idretten uten støtte på hjemmebane. I noen tidligere forhold har jeg nok stått overfor valget å selge sykkelen eller «sparke» dama - og da har valget falt på å «sparke» dama. Men, heldigvis, slik er det ikke med Mette. Hun har dessuten vært aktiv idrettsutøver selv, sier Pål Anders.

– Det skjer ikke at jeg gir Pål Anders valget mellom sykkelen eller meg, sier Mette Solli.