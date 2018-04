FANT TONEN: Reidar Buskenes og Kari Fosse bekrefter at de har blitt kjærester. Foto: Privat

Reidar Buskenes fant kjærligheten med Kari Fosse

Lotto-Reidar har kjent sin nye kjæreste i mange år, men det var først i slutten av mars at de tok forholdet et steg videre. - Vi har det veldig fint, sier Reidar Buskenes til VG.

Lotto og Vikinglotto-programleder Reidar Buskenes (38) har funnet kjærligheten med lege og tidligere reality-deltager Kari Fosse (32). Det annonserte paret nylig på sine Facebook-sider, og til VG bekrefter de begge at de har blitt kjærester.

– Vi har kjent hverandre i mange år, men når det først utviklet seg til noe mer, skjedde ting veldig fort. Vi har det veldig fint sammen, forteller Reidar, som også jobber i radiokanalen P4.

Ifølge Buskenes er forholdet nesten like ferskt som statusoppdateringen på Facebook, som kom 20. mars.

– Ja, det var først mot slutten av mars at vi ble kjærester, sier 38-åringen.

Det var Se og Hør som først omtalte saken.

32 år gamle Kari Fosse er heller ikke et ubeskrevet blad for de TV-interesserte. Så langt tilbake som i 2009 deltok hun nemlig i TVNorge -programmet «Ungkaren 20 vs. 40», der hun var en av 18 jenter som prøvde å kapre «Ungkaren» Jørgen Festervolls hjerte. Dette er imidlertid et vel tilbakelagt kapittel i livet til Molde-jenta.

Reidar og Kari må inntil videre takle en viss reisevei om de skal besøke hverandre. For mens han bor i Oslo, bor hun i hjembyen Molde.

Reidar Buskenes jobbet i perioden 2012 til 2014 som TV-fjes i «God morgen Norge» på TV 2.

