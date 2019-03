HARD MEDFART: Spesielt Ole Klemetsen og Trude Mostue har gått ut mot TV 2 og produksjonsselskapet Strix etter innspillingen av «Farmen kjendis». Det synes ikke Tiril Sjåstad Christiansen noe om. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»-vinner Tiril Sjåstad Christiansen går ut mot kritikerne: – For dumt å legge skylden på TV 2

Den 23 år gamle freestyleutøveren er sterkt uenig i kritikken fra enkelte av deltagerne.

«Farmen kjendis» er over, og søndag ble det klart at det er Tiril Sjåstad Christiansen (23) som kan strekke armene i været og juble høyest etter at hun vant finalen mot venninnen Kathrine Sørland (38). Dermed sikret hun seg også en splitter ny bil i jubelrusen.

Vinterens «Farmen kjendis» har, i motsetning til fjorårets, i stor grad foregått i fred og fordragelighet. Men det betyr ikke at det ikke har vært drama. Tidligere i vinter gikk tidligere proffbokser Ole Klemetsen (47) hardt ut mot TV 2 og produksjonsselskapet Strix og kalte produksjonen «en skam». Veterinær Trude Mostue (50) har også kritisert kanalen for manglende oppfølgning i etterkant av innspillingen.

– Synd

«Farmen kjendis»-vinneren synes det er trist at TV 2 og Strix har fått så hard medfart.

– Vi må ha vært på to forskjellige gårder. Jeg synes det er rart. Jeg har forståelse for at noen har slitt psykisk, at alle er forskjellige, og at vi takler ting på forskjellige måter. Men for meg var det ikke noe sjokk å komme inn der eller å komme ut igjen. Jeg synes det er synd at enkelte går sånn ut mot produksjonen og TV 2, for jeg synes at de har gjort en kjempejobb. Selv har jeg har følt meg utrolig godt ivaretatt, mener hun.

Tiril understreker at deltagerne heller burde følt seg beæret over å få ta del i programmet.

BLE HYLLET: Samtlige deltagere tok del i feiringen av «Farmen kjendis»-vinnerrn. Finalen ble spilt inn i juli i fjor. Foto: Olsen, Geir

– Hvor mange tusen er det ikke som søker på dette hvert år? Vi har blitt spurt og takket ja. Og så vet man jo hva man går til. Om ikke er det selvforskyldt, og da bør heller den enkelte deltageren være flinkere til å gjøre litt research. Det blir for dumt å legge skylden på TV 2 og en så profesjonell produksjon som har gjort dette så mange ganger. Slik klaging får folk heller holde for seg selv.

– På gården, hadde du inntrykk av at Ole Klemetsen var så sliten og nedbrutt som han har gitt uttrykk for i etterkant?

– Nei, ikke på den måten som han gir uttrykk for. Han var blant dem som jobbet mest, han sto på som bare det og klagde ikke. Men han var veldig sær på maten. Og det er ikke vår skyld. Det var mange som klagde på maten.

KRITISK: Ole «Lukkøye» Klemetsen kalte «Farmen kjendis»-opplevelsen for «en skam», men får ingen støtte av «Farmen»-vinneren. Foto: Marie von Krogh

– Kjipt å bli hengt ut

«Farmen kjendis»-innspillingen startet i slutten av mai i fjor, og ble avsluttet i juli. Etter at programmet begynte å gå på TV, har man sett tendenser til gnisninger mellom enkelte deltagere. Spesielt mellom utfordrer Johanna Grønneberg Mesa og Ole Klemetsen, førstenevnte gikk nemlig ut og kalte den tidligere proffbokseren for «dum».

– Der inne blir små ting store. Derfor synes jeg det er synd at disse småtingene kommer opp i ettertid. På gården får vi ikke med oss hva andre sier om oss på intervjuer, det ser man først når det sendes på TV et halvt år etterpå. Jeg tror dét er grunnen til at gnisningen oppstår. Men jeg skjønner ikke vitsen med å sitte å forsvare seg for det som skjedde der inne.

Men også Tiril har opplevd en aldri så liten skyllebøtte. Det skjedde etter at hun valgte Erik Anders Sæter (22) til førstekjempe. Det gjorde ham forbannet.

– Jeg har ikke noe vondt å si om noen, men jeg synes det er kjipt å bli hengt ut i sosiale medier sånn som han har gjort mot meg og Kathrine på Instagram. Han får si akkurat hva han vil, men jeg tror han glemmer at han har en følgerbase på over 70.000, og som tar alt han sier på alvor. Jeg la merke til det på en livesending han hadde, som jeg ikke engang orket å følge med på, siden jeg skjønte at det måtte handle om meg. Med én gang dukket det opp en kommentar fra en følger som sa «Fuck Tiril». Da blir jeg bare oppgitt.

– Sjokkert

– Erik mener at han skjermet deg som førstekjempe da han var storbonde og at han derfor reagerte når du valgte ham?

– Ja, men han skjermet jo ikke meg. Erik var den største taktikeren av alle. Det blir så dumt. Han kom til meg og sa «Jeg skal skjerme deg fordi jeg er blitt så glad i deg». Det er hyggelig det, men han vet godt at det bare er én som står igjen til slutt. Jeg er ikke med på «Farmen» for å få meg bestevenner. Det blir for dumt å anklage folk for stjeling og ditt og datt, og så sitter du der og vet hva du selv har gjort.

NERVØS STEMNING: Det ble en spennende avslutning på årets «Farmen kjendis», der Tiril Sjåstad Christiansen til slutt kom ut som vinner. Foto: Alex Iversen, TV 2

Christiansen understreker at gjort er gjort, og at hun ikke bærer nag til noen etter «Farmen kjendis».

– Jeg og Erik har fortsatt et godt forhold. I finalen fikk jo jeg hans stemme også, og da må jeg si at jeg ble litt sjokkert. Der inne lever man seg så inn i det at det blir virkeligheten, men jeg tror jeg var flinkere enn mange andre til å tenke at dette faktisk ikke var virkeligheten. Det er morsomt å se hvor forskjellige folk er og hvordan man takler en sånn innspilling, mener «Farmen kjendis»-vinneren, som hadde vondt av venninnen Kathrine Sørland, som tapte finalen på målstreken.

– Det er veldig kjipt, faktisk. Jeg hadde skikkelig vondt av henne. Selv om jeg elsket å vinne, var det skikkelig trist at hun ikke vant. Kathrine fortjente det like mye som meg, sier hun til VG.