NORGES HÅP: Alexander Rybak vant den norske MGP-finalen i mars med låten «That’s How You Write a Song». Nå er han blant favorittene til å vinne hele Eurovision. Foto: Hallgeir Vågenes

Norge nest største favoritt til å vinne Eurovision

Publisert: 01.05.18 17:12

Bookmakerne mener Alexander Rybak har nest størst sjanse til å vinne Eurovision Song Contest i Portugal.

En samlet oversikt over bookmakernes Eurovision-favoritter gir Aleksander Rybak (31) nest lavest odds til å stikke av med seieren i sangkonkurransen, som blir avholdt i den portugisiske hovedstaden Lisboa 12. mai.

Israel er per dags dato den største favoritten, mens Australia blir rangert som den tredje største.

Rybak stiller med den selvskrevne låten «That’s How You Write a Song», og konkurrerer blant annet mot det svenske stjerneskuddet Benjamin Ingrosso (20). Sveriges låt, «Dance You Off», er for øvrig rangert som nummer åtte på bookmakernes liste.

Vil gjøre Norge stolt

Tidligere denne måneden ble det klart at han skal aller først ut i andre semifinale under sangkonkurransen, den 10. mai.

– I finalen er det nok ikke gunstig å være først ut, men i semifinalen tenker jeg bare at det er supert å få anledning til å pangåpne showet, sa Rybak til VG da.

I 2009 vant han Eurovision med låten «Fairytale», og knuste alle rekorder da han fikk hele 387 poeng. Han har tidligere uttalt at han tror det skal mye til å vinne konkurransen mer enn én gang.

– Det er små sjanser for at en artist skal ta seieren hjem for landet sitt to ganger. Men jeg må jo tro på det. Jeg har jo lyst til å gjøre folk stolte. Jeg har lyst til å gjøre Norge stolt.