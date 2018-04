VIL IKKE KOMMENTERE: Sveriges kronprinsesse Victorias talsperson vil ikke kommentere opplysningene om at hun ble antastet. Foto: JOHAN NILSSON / SCANPIX SWEDEN

Svenska Dagbladet: Svensk kulturprofil antastet kronprinsessen

En svensk kulturprofil tok landets tronarving Victoria på rumpa under et arrangement i Djurgården, opplyser flere kilder til Svenska Dagbladet.

Den upassende berøringen skal ha skjedd under et arrangement i Bergsgården villa i Djurgården for drøyt ti år siden, skriver Aftonbladet . Det er Svenska Akademien som disponerer villaen.

Det er tre uavhengige, anonyme kilder «i og nær Akademiet» som hevder at mannen, som i svenske medier omtales som «kulturprofilen», la hånden på baken til kronprinsessen. Det skriver Svenska Dagbladet.

– Det var en tydelig seksualisert handling, sier en kilde til Aftonbladet.

Den samme kilden framholder at flere var vitne til hendelsen, blant annet kongen.

Hoffet vil ikke kommentere den konkrete opplysningen, men kommer med følgende uttalelse i saken.

– Opplysningene som mediene har omtalt siden i høst er skremmende. Kongefamilien støtter metoo-initiativet, sier hoffets informasjonssjef Margareta Thorgren til avisen.

«Kulturprofilen» nekter for hendelsen.

– Min klient nekter bestemt for det som påstås, og mener dette kun er skadelige rykter som har ett formål: Å sverte og skade ham, sier mannens advokat Björn Hurtig til Expressen.

Han har tidligere blitt beskyldt for å være rot til en rekke problemer i Svenska Akademien . Akademiet har ansvar for å plukke ut vinnerne av Nobels litteraturpris.

18 ulike kvinner har stått fram og anklaget ham for seksuell trakassering.

Ved syv anledninger skal «kulturprofilen» ha lekket navnene til nobelprisvinnerne i litteratur.