Stjernene slo ring om mobbeoffer Keaton Jones – nå må moren svare for rasismeanklager

Publisert: 13.12.17 11:17

RAMPELYS 2017-12-13T10:17:41Z

Etter at 11 år gamle Keaton Jones gråtende fortalte om mobbingen på skolen i en video som gikk viralt, sperret folk øynene opp for morens bruk av det kontroversielle sørstatsflagget i sosiale medier.

11-åringen fortalte om mobbing på skolen, og en rekke superstjerner gikk ut og hyllet gutten for sin åpenhet i helgen. Nå har den rørende historien imidlertid fått en annen retning.

En rekke bilder av mor Kimberly Jones og andre familiemedlemmer, inkludert Keaton, poserende med sørstatsflagget har nå kommet til overflaten. Det har høstet en rekke kritikk i sosiale medier det siste døgnet.

Trodde ingen skulle se bildene

Kimberly selv stilte i intervjue med Good Morning America hvor hun forsvarer seg mot anklagene. Hun innrømmer å ha postet bildene, men hevder de ikke er rasistisk motivert.

– Vi er ikke rasistiske. Folk som kjenner oss vet det, sier hun.

– Det var ment til å være ironisk, morsomt og ekstremt. Jeg er genuint lei meg, hvis jeg kunne tatt det tilbake, ville jeg gjort det.

Også Inside Edition har gjort et videointervju med Kimberly. Der sier hun at det aldri var meningen at bildet skulle få oppmerksomhet.

– På tidspunktet jeg postet bildet trodde jeg ikke at noen skulle se det. Men nå beklager jeg.

Skolen bekrefter overfor kanalen at det var en hendelse ved skolen, men hevder det ikke var så ille som videoen av Keaton ga inntrykk av.

Samlet inn en halv million kroner

Innsamlingsaksjonen som ble satt i gang for Keaton Jones har blitt satt på pause etter at anklager mot moren har kommet fram. 467.000 kroner har så langt blitt donert.

Det er usikkert hva som vil skje med pengene, men mannen som startet aksjonen, Joseph Lam, skriver på siden at han er i kontakt med støttesiden «Go Fund Me» for videre gang.

– Jeg håper vi kan bruke pengene til noe godt, som privatskole eller collegefond.

I en senere oppdatering skriver han at en advokat er involvert, og at deler av pengene er tenkt donert til et skoleprosjekt som motarbeider mobbing.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Mobbing

Sosiale medier