SLIPPER MUSIKK: Emma Gunnarsen fyller ti år på søndag, og feirer med å slippe låten «Fått deg på hjernen»

Marcus og Martinus’ lillesøster i brødrenes fotspor

Publisert: 17.06.18 20:00

Emma Gunnarsen feirer tiårsdagen med singelslipp: – Jeg drømmer om å bli like flink og populær som brødrene mine.

Emma Gunnarsen (10) følger familietradisjonen og gjør som storebrødrene Marcus (16) og Martinus (16) når hun nå slipper sin andre singel, samme helg som hun fyller ti år.

Hun legger ikke skjul på at tvillingene har vært en stor inspirasjonskilde for henne.

Inspirert av brødrene

– Jeg drømmer om å bli like flink og populær som brødrene mine, sier Emma til VG.

– De har vært på så mange kule steder, og har hatt det så gøy, det vil jeg også!

Pappa Kjell Erik Gunnarsen kan også fortelle at Emma i mange år har drømt om å satse på musikk:

– Hun har hatt lyst til dette veldig lenge.

Musikkinteressert

Minstejenta i Gunnarsen-familien begynte å synge i kor da hun var bare fire år gammel, og går også på dans. Å se brødrenes livsstil og suksess i både Norge og utlandet har fått Emma til å drømme om å skape en egen karrière som artist.

Samme muligheter

– Hun har jo vokst opp med Marcus og Martinus, og da er det lett å tenke at deres livsstil er normal og vanlig. Samtidig er det også viktig for oss at vi ikke nekter Emma å gjøre noe brødrene hennes har fått lov til. Det er dette hun vil, understreker Emmas far.

Kjell Erik Gunnarsen, som også er en del av management-teamet rundt Marcus og Martinus, sier musikken til Emma er veldig betegnende for hvem hun er. I 2016 slapp hun singelen «Engler i sne» . Denne uken kom «Fått deg på hjernen».

– Jeg syns det er kjempegøy, og det er mange som sier de syns jeg er flink. Det er hyggelig, røper tiåringen.

Lang ventetid

Helst ville Emma gitt ut singel nummer to for lenge siden, men hun ble nødt til å vente.

– Vi har hatt det travelt. Det har vært mye jobbing med gutta de siste årene, men nå bruker de mye tid i studio, så da fant vi rom for at Emma kunne gi ut en ny singel, forteller Kjell Erik.

Emma elsker å lakke neglene sine, og har fått oppmerksomhet i sosiale medier for å lakke neglene i forskjellige farger. Fargene symboliserer verdier Emma synes barn og ungdom bør være bevisst på.

– Den grønne betyr: tørre å være tøff, den blå å være omtenksom, den lilla er for å være modig, den røde for å være kul og den gule for at man er og skal være snill.

Hun skal også slippe sin egen danse-video på YouTube. I videoen lærer man koreografien til «Fått deg på hjernen»- dansen.

Får råd av brødrene

Emma selv er lite bekymret for hva en eventuell stjernestatus vil bringe. Familien har med de to eldste guttene også høstet mange erfaringer når det kommer til livet som tenåringsidol.

– For Emma sin del handler dette om at hun skal ha det artig og gøy, vi har ingen forventninger til henne utover det, understreker trebarnsfar Kjell Erik.

I sommer skal Emma stå på scenen under Norway Cup. Det blir hennes største konsert så langt.

– Det er jo litt skummelt å stå på scenen foran mange tusen mennesker, jeg har opptrådt før, men bare for 300 stykker, sier tiåringen med nervøs stemme.

Men med to storebrødre som kommer med både tips og råd, tror hun det skal gå bra.

– De hjelper meg og de gir meg råd. De sier bare at jeg må øve masse, også er det er bare å være modig og stå på scenen.

Og tiårsdagen blir ikke bare feiret med ny singel. Som seg hør og bør i en barnebursdag skal det spises is, lekes med slim og squeezies - og så håper hun på å åpne masse gaver.