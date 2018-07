Adam Ezzari: – «Skam» er glemt

TRONDHEIM (VG) Trønderne trosset regnet og flokket seg foran VG-Lista-scenen i regnponchoer og godt humør.

Onsdagen i Trondheim startet bokstavelig talt med et brak. Men tordenværet hadde gitt seg da det braket løs med VG-Lista-show på Kristiansen Festning.

Som en overraskelse til trønderne dukket skuespillerne fra «Slaget på Stiklestad» opp og bød på allsang til den mye omtalte trøndersangen , som gikk viralt på Facebook for en måned siden.

VG-LISTA TRONDHEIM: Trønderne trosset regnvær og lagde liv under VG-Lista.

– Gutter liker det jenter liker

Adam Ezzari ble først et kjent navn etter at han var med på «Skam», men har siden skapt seg et navn i musikkbransjen.

– «Skam» er glemt. Serien har gjort mye for meg, men jeg har gitt ut mye musikk, og fått mange musikkfans, sier han til VG.

Han har vært med på hele VG-Lista-turneen og forteller at det har vært en morsom og god opplevelse. Kanskje med unntak av Mads Hansen, er det nettopp Ezzari jentene hyler høyest for.

– Det føles veldig rart ut, det er fortsatt ganske nytt for meg. Men det er veldig hyggelig, det er gøy at fansen er så engasjert, sier han.

– Lager man noe jentene liker, så liker guttene det også. Gutter liker det jenter liker, sier han smilende.

Politiske tekster

På plass på scenen var også Jesper Jenset, Mads Hansen og Amanda Delara.

For sistnevntes vedkommende er det hennes første VG-Lista-konsert i år.

– Det var veldig gøy! Det er bra liv her, og publikum sang med, forteller hun til VG etter opptredenen.

I motsetning til mange andre artister, skriver hun i stor grad politiske sangtekster, til tross for at hun har blitt advart mot det.

– Det er viktig, fordi jeg ser hva som foregår i verden og har en klar mening om det. Jeg velger å uttrykke det gjennom kunst, forteller hun.

Delara forteller at hun stort sett får positive tilbakemeldinger, selv om det av og til er noen som er uenige.

– Vi mener jo alle forskjellige ting, og det er bra, sier hun og smiler.

Fra Trondheim drar hun rett til Molde for jazzfestivalen, og har en hektisk konsertsommer foran seg. Etter sommeren legger hun ut på sin aller første headliner-turné.

P3s Martin Holmen ledet konsertgjengerne gjennom showet for tredje gang på rad.