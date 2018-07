Blir reality-stjerne?

PÅ BALLEN: Cristiano Ronaldo i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Cristiano Ronaldo (33) er i forhandlinger med Facebook om en ny reality TV-serie.

Det er Facebook Watch, det sosiale nettverkets plattform for video og TV, som skal ønske å sikre seg fotballstjernens underskrift, skriver bransjebladet Variety .

De skal ha tilbudt Ronaldo ti millioner dollar – over 80 millioner norske kroner – for en 13 episoder lang serie fra dagliglivet hans .

Ronaldo omtales som den mest populære idrettsmannen på hele Facebook. Den offisielle profilen hans har mer enn 120 millioner følgere.

Lager drama om kvinnelig lag

En eventuell realityserie ville ikke vært Ronaldos første forsøk på å entre underholdningsbransjen.

Deadline.com kunne i mai melde at fotballspilleren har vært med på å utvikle et animasjonsunivers, «Striker Force 7 », der hovedpersonen, en superhelt, er modellert på Ronaldo selv. Planen er å produsere både tegneserier og animasjonsfilmer.

Portugiserens produksjonsselskap, wiip, har også nylig solgt en dramaserie til nettopp Facebook Watch. Den skal handle om et high school-jentelag i New York som via teamwork «overkommer forskjeller av etnisk og klasserelatert art».

Ronaldo selv forklarte: «Historien om mitt liv har mangle likheter med toppene og bunnene som jentene i serien opplever. Serien tar utgangspunkt i fotball, men handler om mye mer enn bare det vakre spillet. Den handler om verdier, utfordringer, vennskap, vanskelige tider, hardt arbeid, solidaritet, gnisninger og harmoni. Den handler kort sagt om livet».

Fire barn

Ronaldo ryktes å ha forlovet seg med spanske Georgina Rodriguez , som fødte parets datter, Alana, for drøye syv måneder siden. Paret har vært sammen siden 2016.

33-åringen har tre barn fra før : Tvillingene Eva Maria og Matoe, som skal ha blitt født av en surrogatmor i USA i juni i fjor , samt Cristiano Jr., som i en alder av åtte år allerede har fått rykte på seg for å være noe av et fotball-vidunderbarn .

Ronaldo har den fulle foreldreretten til sønnen, og har ikke oppgitt hvem moren er.