Hertuginne Meghans far: – Møtt med en vegg av stillhet

Thomas Markle (74) sier i nytt avisintervju at han har gjort mange forsøk på å komme i kontakt med datteren etter at hun giftet seg kongelig – uten hell.

Publisert: 09.12.18 16:32

Thomas Markle (74), som sørget for turbulens rundt datterens giftermål med prins Harry i vår , sier til den britiske avisen Daily Mail at han savner Meghan.

– Jeg har gjort dusinvis med forsøk på å komme i kontakt med henne via tekstmeldinger og brev, men hun og Harry har satt opp en vegg av stillhet, sier 74-åringen, tidligere lyddesigner i Hollywood , til tabloidavisen han ofte betror seg til.

– Alt jeg gjør blir møtt med en iskald stillhet. Jeg har blitt frosset ut, men jeg kan ikke forholde meg taus, sier han.

Det var Daily Mail han uttalte seg til da det i høst ble kjent at hertuginnen (36) og prins Harry (34) venter sitt første barn . Den gangen hevdet han å ha fått nyheten om at han skal bli bestefar, via en nyhetssending på radio .

– Jeg elsker Meghan så høyt og håper at hun og Harry får en vakker, sunn baby og et godt liv, sier han i helgens intervju.

Markle forklarer at han i kjølvannet av datterens kongelige ekteskap selv har fått livet snudd på hodet, og at paparazzi-trykket er blitt enda større etter at babynyheten kom.

Markle ble rammet av et hjerteinfarkt før datterens kongelige vielse, så han fikk ikke vært med i bryllupet . I stedet var det prins Charles som fulgte Meghan opp til alteret.

Aldri møtt Harry

Thomas Markle har aldri møtt prinsesvigersønnen. Han sier han føler at både Meghan og Harry tror på alt det negative som enkelte medier har skrevet om ham. Det har for øvrig vært mye annet familiebråk rundt Meghans allianse med prinsen.

– Så jeg strekker ut en hånd til dem – igjen – i et forsøk på å oppklare alle løgner og å få frem sannheten, sier han.

I det nye avisintervjuet forteller Meghan om gode minner og utallige brev med kjærlighetserklæringer han skal ha fått fra Meghan da hun var liten jente. Nå frykter han at han står overfor den første julen uten livstegn fra datteren.

Meghan og Harry skal feire jul sammen med dronning Elizabeth (92) og resten av kongefamilien i Sandringham.

Harry forlovet seg med den amerikanske TV-stjernen , kjent fra blant annet serien «Suits» i november i fjor. Da hadde de vært kjærester i drøyt et år. Bryllupet sto i Windsor 19. mai.

Meghan – som hadde etternavnet Markle frem til hun ble kongelige – la skuespillerkarrieren på hyllen da hun forlovet seg og flyttet til England.

