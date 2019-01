FAR OG SØNN: Nils Reidar Utsi og Sverre Porsanger fra TV.serien «Ante». Foto: NTB Scanpix

Sverre Porsanger i sorg: – Nils Utsi var som en far for meg

De ble kjent i en lang rekke land som far og sønn i TV-serien «Ante» på 1970 tallet. – Nils Utsi var som en far for meg i virkeligheten også, sier Sverre Porsanger til VG.

Nyttårsaften døde den samiske skuespilleren Nils Reidar Utsi fra Tana i Finnmark . Han ble 75 år gammel.

– Det var et trist budskap å få, sier Sverre Porsanger (55).

TV-serien om Ante handlet om en ung samisk gutt og hans utfordringer med å passe inn på en norsk skole i Kautokeino . Sverre Porsanger spilte Ante, og Utsi hadde rollen som hans far. «Ante» ble solgt til 23 land.

– Vi har jobbet sammen i mange forskjellige produksjoner etter det. Nils Reidar Utsi var virkelig en farsfigur for meg. Jeg mistet min egen far da jeg bare var tre og et halvt år. Han har vært som en far for meg og tatt vare på meg hele tiden, fortsetter Sverre Porsanger.

I likhet med Utsi er også Porsanger skuespiller. De to har spilt sammen i filmer som Nils Gaups Oscar-nominerte «Veiviseren» og «Kautokeino-opprøret». Noen vil også kanskje huske Porsanger fra TV-serien «Lilyhammer» (2012) hvor han spilte dr. Utsi. I dag er Sverre Porsanger bosatt i Utsjok i Nord-Finland og arbeider som leder for Tana Samiske Språksenter.

– Jeg har bare fine minner knyttet til Nils Reidar Utsi. Han var en viktig person for meg. Jeg kunne alltid spørre han til råds. Det er mange som kommer til å sørge over han, sier Sverre Porsanger.

Nils Reidar Utsi ble den første samiske studenten ved skuespillerutdanningen ved Teaterhøgskolen i Oslo da han kom inn på skolen i 1964. Ikke bare er han kjent fra Ante-serien og storfilmene «Veiviseren» (1987) og «Kautokeino-opprøret» (2008), begge regissert av Nils Gaup. Utsi var også en av grunnleggerne av Hålogaland Teater høsten 1971. Senest i 2017 medvirket Utsi i en mindre rolle i storfilmen «Den 12. mann» .



– Han hadde et helt eget nærvær, en fantastisk skuespiller og han var en stor inspirator, sier Anne Lajla Utsi, direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt til VG.

Hun karakteriserer Nils Reidar utsi som en banebrytende skuespiller for Sápmi.

– Han har vært veldig sentral i alt som har vært laget av samiske filmer, samiske kortfilmprosjekter, samisk teater. Han var veldig raus – og veldig til stede. I dag går mine tanker først og fremst til hans nærmeste, sier Anne Lajla Utsi.

Det er skuespillerens bror som opplyser om dødsfallet til iFinnmark .

– Vi har mistet en stor og varm bror, sier Odd-Einar Utsi.