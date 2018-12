STERKT ØNSKET: Dominic West mener at Hannah Graf bør overta rollen som James Bond fra Daniel Craig. Her er hun avbildet sammen med sin ektemann, Jake Graf, som også er transkjønnet. Foto: John Phillips/Getty Images Europe

«The Wire»-stjernen Dominic West ønsker transkjønnet i rollen som James Bond

2018-12-24

Den verdenskjente skuespilleren vekker oppsikt med sitt forslag til hvem som bør spille 007. – Jeg er smigret, sier transseksuelle Hannah Graf.

Bjørn Ekker Journalist

24.12.18

Den britiske skuespilleren Dominic West (49), blant annet kjent fra filmene «Chicago» og «Tomb Raider», samt de populære TV-seriene «The Wire» og «The Affair», får mye oppmerksomhet i utenlandske medier etter sine siste utsagn om at han mener at den britiske transseksuelle soldaten Hannah Graf (31) er et passende alternativ til rollen som selveste James Bond.

Det skriver blant andre The Sunday Times Magazine, Independent og Daily Mail.

– Hun er en vakker kvinne, som saktens kunne spilt James Bond. Det er faktisk en veldig god idé. Man burde velge en transkjønnet Bond, fordi det er så mange transkjønnede i den britiske hæren, sier 49-åringen til avisen The Sunday Times Magazine.

Hannah Graf har rangen Kaptein, og er den transkjønnede med den høyeste rangen i den britiske hæren.

West og Graf har møtt hverandre tidligere, den gang da han spilte mot Hannah Grafs ektemann, skuespilleren Jake Graf i filmen «Colette». Jake Graf er også transkjønnet, født og oppvokst som jente. Allerede tidlig skal han ha følt seg som en gutt, noe som til slutt førte til at han i dag er transkjønnet mann.

Hannah Graf selv innrømmer at hun er smigret over at verdenskjente Dominic West peker på henne til rollen som James Bond.

– Jeg er smigret over at Dominic tenker på meg. Men jeg tror ikke at jeg skal være skuespiller i den nærmeste fremtid. Jeg tror likevel ingen grunn til at man ikke skal benytte en transkjønnet i rollen som Bond, mener hun.

Og:

– Vi har hatt så mange menn i helteaktige roller, der kvinnene bare spiller annenfiolin. Det vil være en stor inspirasjon for unge jenter å se en kvinne i rollen som agent 007.

I mars kaster Daniel Craig seg ut i opptakene til sin femte og siste film i rollen som Bond. Av favorittene til å ta over finnes det imidlertid ingen kvinner. De heteste kandidatene er nemlig Tom Hiddleston, Tom Hardy og Idris Elba.