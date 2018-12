Smeltevann rant som en elv gjennom settet på «Amundsen»-filmen: – Det føltes ironisk

«Amundsen»-filmen ble spilt inn på Island for å få garantert snø, men opplevde mildvær og regn mens Norge hadde sin beste vinter noensinne.

– Det føltes ironisk at vi hadde reist til Island for å få fantastiske isvidder og opplevde at det ble mildvær og regn, mens Norge hadde sin beste vinter i manns minne. Men naturen gjør jo som den vil, sier hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen til VG.

Filmen om polfareren Roald Amundsen er ferdig innspilt etter at det har blitt gjort opptak på Island, i Tsjekkia og i Oslo. Filmen er i regi av Espen Sandberg, som gjør sin første spillefilm alene etter mange år sammen med Joachim Rønning.

Scenene fra Amundsens ekspedisjon på vei til Sydpolen skapte ekstra problemer for produksjonen.

– Det er klart, å stå med et kjempestort filmmaskineri og vente på oppholdsvær, eller ikke kunne filme på grunn av en snøbyge … jeg elsker å filme ute fordi det gir en helt egen kvalitet, men det er også dette. Jeg har sittet under mange trær og bare ventet på at det skal bli opphold, sier Hagen.

– Hvilke konkrete problemer fikk dere, da?

– Det var et uvanlig mildvær, men er det noe filmarbeidere er flinke til, er det å løse problemer. Så vi gjorde det her, også. Men det er klart, å stå ute i felt med det enorme maskineriet og oppleve at naturen ikke spiller på lag, det er utfordrende, sier han.

Produsent Espen Horn utdyper til VG:

– Klimaforandringene traff opptakene til «Amundsen» på Island med full styrke i form av store og langvarige regnbyger, fønvind i styrke 8 meter i sekundet og snøsmelting. Dette førte til at vi måtte flytte Framheim (Amundsens base) da det gikk en liten elv gjennom settet og vi boret 15 hull i isen for å bli kvitt 1 meter overvann. Herlig syssel kl. 05.30 om morgenen. Derimot ser bildene fantastiske ut og følelsen av å ha vært på polene er til stede, sier han.

Utfordrende var det også å skape rammene for filmen. Et enormt arbeid, kaller Hagen det.

– Det karakteristiske utseende han hadde, men også alt det andre: Flyene, Oslo ved århundreskiftet, hundesleder. Og naturen, polarområdene der Amundsen virket, som i dag er i ferd med å smelte foran øynene våre.

Selv satt han opp til seks timer for å sminkes til Amundsens karakteristiske utseende.

– Det er jo den ultimate skuespilleropplevelsen, til og med å bli befridd fra sitt eget ansikt. Det var stort ikke bare å bli Roald Amundsen på innsiden, men også på utsiden, sier han.

Hagen sier at selv om livet til Amundsen er godt dokumentert og at han var en av datidens største kjendiser på verdensbasis, er det fremdeles en del mystikk rundt ham.

– Han var en privat person på mange måter. Å se mennesket bak ikonet har vært en av de store oppgavene for meg.

– Men du har aldri hørt ham snakke. Er det befriende eller noe du gjerne skulle ha gjort?

– Godt spørsmål. Det finnes en del film av ham, men ikke med lyd. Men det er så mye informasjon om ham og så mange meninger, at til slutt må jeg som kunstner bare finne min tolkning.

I traileren, som slippes i dag, ser man for første gang hvordan Amundsen ser ut i filmen. Samtidig ser man ham fremstilt som kompromissløs i flere situasjoner.

– En av de store opplevelsene har vært å dykke inn i materialet og finne et veldig sammensatt og utrolig fascinerende menneske. Et menneske som kanskje følte seg mer hjemme i verdens mest ekstreme villmark enn i sivilisasjonens hverdagsliv. Det har vært viktig å prøve å løfte frem de ulike aspektene ved hans liv, sier Hagen.

– Til lanseringen av alle slike filmer kommer det kritikere, som mener ting burde vært løst annerledes. Er det noe du tenker på når du gjør filmer som denne?

– Det er klart, når man skal prøve å komme nærmere mennesket som har blitt gjort til et ikon, så vil det alltid være en utfordring knyttet til det. Så håper jeg resultatet kan være meningsfylt for publikum.

– For å spørre på en annen måte, kjenner du på et press?

– Det er spesielt å gjøre biografi, for det setter noen premisser i og med at det har skjedd i virkeligheten. Det er veldig stort for meg å skulle forvalte en del av norsk historie, og mennesket Roald Amundsens historie. Jeg kjenner på at det er en stor ting, og er selvfølgelig ydmyk for oppgaven. Å favne livet til et menneske på to timer er en veldig utfordring, selvfølgelig.

– Og kanskje ekstra vesentlig for å vise frem historien til yngre generasjoner?

– Jeg har tenkt mye på dem. Det er noe av det viktigste. Det er der en film, som et bidrag til historien og samtalen om historien, kan ha aller størst mening.

Hagen har også bak seg hovedrollen i «Kon-Tiki» fra 2012, filmen om Thor Heyerdahls ekspedisjon. Han sier han imidlertid ikke trekkes mot store navn.

– Jeg synes både store og små roller er spennende, og opplever egentlig at mitt arbeid er det samme uansett om filmen koster 100 millioner eller én million. Det hjelper meg også når jeg skal bære så mye vekt på mine skuldre som i disse produksjonene. Det hjelper å tenke at jobben alltid er den samme.