USIKKER: – Jeg var usikker på om jeg hadde en spesiell historie å fortelle. Jeg kjente litt på min egen utilstrekkelighet, sier Trine Rein om å delta i «Hver gang vi møtes» på TV 2 Foto: Sandblad, Mattis

Trine Rein: - Naturen er min ladestasjon

RAMPELYS 2019-01-21T09:39:50Z

Trodde du Trine Rein (48) plutselig ble friluftsmenneske da hun traff ektemannen Lars Monsen (55) for snart ti år siden? Tro om igjen!

Publisert: 21.01.19 10:39

– Jeg husker det ble lagd en dokumentarfilm om meg en gang på 1990-tallet. De fulgte meg blant annet til Japan, men det var én sekvens jeg absolutt ville ha med, og det er meg med sekk på ryggen og Gore Tex-jakke, minnes hun.

– Jeg spilte også inn video til tredjealbumet mitt i Jotunheimen. Jeg har alltid brukt naturen til å lade. Naturen er min ladestasjon. Alle trenger en slik, sier Trine Rein .

– Fikk en piff

I helgen var hun hedersgjest i TV 2s «Hver gang vi møtes» . Der blir livet og karrieren hennes oppsummert med en sjelden spennvidde; fra fetert verdensstjerne på 1990-tallet via lutfattig limousin-sjåfør på 2000-tallet til den travle og veletablerte artisten hun er her hjemme i dag.

Hun forteller at friluftslivet virkelig fikk en piff da hun møtte Lars Monsen, forelsket seg og senere giftet seg med han .

Da hadde Trine Rein for lengst oppdaget gledene ved å oppholde seg i naturen.

I perioder, da alt var på det mest hektiske med dundrende suksess både i Norge og spesielt Japan, trengte hun sårt disse ladestasjonene.

– For å komme vekk fra det glamorøse bylivet. Sparke av meg de dyre designklærne, de dyre designsmykkene. Rett og slett stikke fingeren i jorda igjen, sier hun.

Har enormt mye å gjøre

Fremdeles bruker hun naturen. Trine Rein elsker saltvann etter en oppvekst på Nesodden, men har ironisk nok flyttet til Indre Østfold med ektemannen Lars Monsen og alle bikkjene.

I begynnelsen av forholdet bidro hun gjerne på laget til Monsen under hans omfattende hundløp, enten det var Finnmarksløpet eller Femundløpet.

– Det er mange år siden, nå strekker ikke tiden til. Jeg har enormt mye å gjøre. Bare det å planlegge en juleturné, tar ett år, sier hun.

Trine Rein sier at hun i starten av opptaksuka på «Hver gang vi møtes» kjente litt på «styggen på ryggen».

– Jeg hadde opptak på dag nummer fire, etter Bettan, Tom (Mathisen) og Maria (Haukaas Mittet). Og jeg tenkte; for noen innholdsrike liv og karrierer! Jeg var usikker på om jeg hadde en spesiell historie å fortelle. Jeg kjente litt på min egen utilstrekkelighet. Bettan hjalp meg vekk fra den, sier hun.

25 år siden debuten

I helgen kom Trine også med ny musikk. Singelen «Where Do We Go?» er en duett med Ole Børud. Fra å ha mennesker rundt seg i starten av karrieren som fikset alt, bærer hun nå alle hatter selv. Sist helg tok hun det helt ut da hun filmet seg selv (og redigerte etterpå) videoen til låten!

– I år er det 25 år siden jeg debuterte som internasjonal artist, og jeg er veldig glad for alle opplevelser jeg har i sekken. Når jeg ser tilbake, er jeg stolt over det jeg har fått til. Bare det at publikum fremdeles kjøper billetter til mine konserter, er en gave i seg selv.