MUNNRAPP: Pamela Anderson, her på en fotballkamp i Marseille i januar i år. Foto: Claude Paris / TT NYHETSBYRÅN

Pamela Anderson misliker #metoo-bevegelsen

RAMPELYS 2018-11-06T18:02:18Z

Mens svært mange kjendiskvinner har stått frem med #metoo-opplevelser, blåser Pamela Anderson (51) av hele bevegelsen.

Publisert: 06.11.18 19:02

Den tidligere «Baywatch»-stjernen sier i et intervju med australske «60 Minutes» at hun ikke forstår all oppstandelsen rundt #metoo – bevegelsen , som setter søkelyset på overgrep og trakassering i yrkeslivet.

Selv hevder skuespilleren at hun aldri har opplevd at noen har tråkket over hennes intimgrenser.

– Jeg tror at all denne feminismen kan gå for langt, sier Pamela i TV-intervjuet, gjengitt av blant annet CNN .

Hun presiserer at hun selv er feminist, men at hun mener denne «tredje bølgen av feminisme, er kjedelig».

– Jeg tror den paralyserer menn, sier 51-åringen og fortsetter med et direkte spark mot den verdensomspennende kampanjen som siden oktober i fjor har ført til enorm oppvask, ikke minst i underholdningsindustrien .

– #Metoo-bevegelsen er litt for mye for meg. Beklager. Jeg vet at jeg trolig vil bli tatt livet av for å si akkurat dette, sier Pamela.

Pamela : – Hater porno, men elsker å vise frem kroppen

Uten å nevne den fallerte Hollywood -mogulen Harvey Weinstein (66), som er tiltalt for voldtekt og andre overgrep og anklaget for sex-trakassering av en rekke celebre kvinner , antyder Pamela at de angivelige ofrene kanskje burde visst bedre.

– Moren min lærte meg at jeg aldri skulle bli med en fremmed på et hotellrom. Hvis noen åpner døren iført badekåpe, og det egentlig er snakk om et jobbmøte, bør jeg kanskje velge en annen samarbeidspartner. Noen ting handler om sunn fornuft. Eller – hvis du går inn døren – få jobben, lyder det fra TV-stjernen.

Når TV-reporteren spør Pamela om hun sikter til Weinstein, svarer hun bekreftende.

Hun sier hun vet hun opptrer politisk ukorrekt med disse påstandene.

– Jeg er kanadier. Og jeg sier rett ut det jeg mener. Unnskyld for det.

Tilbakeblikk : Husker du denne dramatiske forvandlingen?

«60 Minutes» har postet et klipp fra intervjuet på Twitter ( artikkelen fortsetter under ):

Pamela har de siste årene vært svært opptatt av veldedighetsarbeid , særlig for dyrevernsorganisasjonen PETA. Det er først og fremst ved å takke ja til ulike PR-oppdrag, som moteshow, gjesteroller, realityserier og lignende at 48-åringen har beholdt sin plass i rampelyset og tjener til livets opphold.

I 2016 gjorde hun imidlertid et lite filmcomeback i filmen «Baywatch» - en Hollywood-produksjon som ble slaktet og endte i flopp . VGs anmelder kalte filmen «en drukningsulykke» .

Husker du ? Pamela i norsk TV-reklame