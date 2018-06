PÅ FEST: Maria Mena var på rød løper under torsdagens Elle-fest på Aker brygge, men valgte å forlate festen tidligere enn planlagt. Her blir artisten intervjuet av «God kveld. Norge». Foto: Jørn Pettersen/VG

Maria Mena hardt ut mot norsk presse etter Elle-festen

Publisert: 08.06.18 00:07 Oppdatert: 08.06.18 00:20

Artisten vil ha seg frabedt spørsmål om hun er gravid eller ikke. Torsdag forlot hun Elle-festen tidlig med begrunnelsen at hun «fikk en bitter smak i kjeften etter å ha møtt pressen».

Det skriver Maria Mena i en oppdatering på sin instagram-profil torsdag kveld

«Kjære dere, jeg har holdt kjeft fordi jeg ikke har villet gi det mer oppmerksomhet men nå, i dag på rød løper fløt begeret mitt over. Nei jeg er ikke gravid og NEI, DET ER FAKTISK IKKE GREIT Å SPØRRE OM. Hva om jeg ikke kan få barn? Hva om jeg ikke vil ha barn?», skriver hun blant annet samtidig som hun oppfordrer norske medier til å slutte å stille slike spørsmål.

Jeg føler meg fin i den rosa kjolen min! Men jeg dro hjem litt tidlig for jeg fikk en bitter smak i kjeften etter å ha møtt pressen.

VG stilte ikke Mena spørsmål om hun var gravid på rød løper torsdag kveld, men har spurt henne om det tidligere.

– Å stille kjendiser spørsmål om privatlivet er en del av det å jobbe med kultur og underholdningsstoff, og noe vi gjør stadig vekk. Det mener jeg er naturlig, all den tid de samme kjendisene bruker sitt liv til å bygge sin karriere eller selge sitt budskap. Så er det vår oppgave å sørge å opptre respektfullt og at det oppleves ålreit for den vi spør. Vi tar kritikken på alvor og vil se hva vi kan lære av saken, sier nyhetssjef Atle Jørstad i VG Rampelys.

VG var torsdag kveld i kontakt med Maria Mena via SMS.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer enn det jeg har skrevet og så håper jeg at dere lærer av det og faktisk skjerper dere, skriver Mena i tekstmeldingen til VG.

VG snakket med Mena på rød løper torsdag kveld og da fortalte hun at at hun er kledd i rosa kjole fra Stine Goya og har veske fra Cala and Jade. For tiden skriver hun plate som hun planlegger å gi ut neste år.

– Jeg er ikke helt i modus ennå, men det kommer noen spredte fine låter, sier hun.

Mena sier at hun har basen sin i Oslo for tiden, men at hun anser stedet til kjæresten Bård som et slags sommersted eller helgested.

– Jeg trives der, men jeg får ikke det til å bli hverdagen, sier hun.