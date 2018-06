SUPER-TVILLINGER: Marcus og Martinus Gunnarsen er snart ferdig med sin første Europa-turné. Foto: Hallgeir Vågenes

Marcus og Martinus opptrer for titusener – ble kjempenervøse for å fremføre særoppgaven

Publisert: 03.06.18 15:36

RAMPELYS 2018-06-03T13:36:53Z

Marcus & Martinus får et eget opplegg for å kunne fokusere på karrieren når de i år er ferdige med 10. klasse.

Seks år etter at de trådte inn i rampelyset har Marcus (16) og Martinus Gunnarsen (16) fans over hele verden. Spesielt i Skandinavia gjør guttene stor suksess.

De siste månedene har de vært på turné. «Moments-tour» har besøkt 14 land, men å være på turné og opptre foran titusenvis flere ganger i uken, betyr ikke at de avtroppende 10.-klassingene slipper unna skolearbeid.

– Vi står opp litt før pappa, spiser frokost, gjør lekser og så er det intervjuer, et par timer med dansetrening, før det settes i gang med lydprøver.

Det er et pakket skjema, og få hvileskjær for de to 16-åringene. For å kunne levere på det nivået de gjør nå, krever det fullt fokus og hardt arbeid.

Pappa som lærer

Pappa Kjell-Erik Gunnarsen er alltid med. I tillegg til å være en del av management- teamet, har han tidligere jobbet som lærer og holder i undervisningen når de er ute på reise.

Men noen streng manager-pappa virker det ikke som han er.

– Når jeg reiser til Oslo for å ha møter så er jeg business-pappa, men når vi er på tur er jeg bare pappa som passer på guttene mine, sier han.

Tvillingene avslutter ti års skolegang i juni.

– Vi har akkurat levert særoppgaven vår. Vi skrev om språkutviklingen fra 1814 til i dag, røper de.

– Og jeg fikk fem minus, skyter Marcus inn.

Nervøse

Men selv om Marcus og Martinus har holdt konserter for over 100.000 publikummere, syns de det er vanskelig å fremføre særemnet sitt foran læreren og de 18 andre klassekameratene

– Jeg var så nervøs. Det er så vanskelig for meg. Jeg sa det til læreren også: «Det her klarer jeg ikke», sier Marcus.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Til sommeren går turen til Los Angeles, New York og London. Duoen skal samarbeide med flere kjente navn i bransjen.

De vet foreløpig ikke når albumet slippes, men de er i full gang med arbeidet. Selv om de satser på artistlivet, fortsetter de med skolegangen, men nå som privatister.

– Pappa og skolen lager et opplegg sammen, det blir tilpasset slik at det passer med artistkarrieren vår.

Brødrene velger selv hvilke fag de skal gå opp i. Og de vil gå opp til eksamen i Trofors.

– Vi tar matte og naturfag først, for det er de vanskeligste fagene, så det vil vi bli ferdig med.

Møter opp på flyplassen

Men først er det litt mer turnéliv igjen, syv store arenakonserter står igjen, og en tur til USA.

Fansen går så langt at de tropper opp på dørstokken til tvillingene i den lille bygda Trofors.

– Vi elsker fansen vår, men vi trenger et fristed vi også, forteller brødrene til VG når vi møter dem.

Det er spesielt å komme på en flyplass i utlandet, der flere hundre mennesker som møter dem i ankomsthallen og synger låtene deres.

– Vi hører dem ofte allerede når vi venter ved bagasjebåndet. De synger, roper, venter på å møte Marcus og Martinus, sier Marte Schei, som jobber i management-teamet til duoen.

– Og det å høre kroatiske barn synge «Elektrisk» på norsk, eller å stå foran 70.000 publikummere på en arena i Athen, det er klart gutta syns det er utrolig gøy.

Trenger et fristed

For de er takknemlige for den lojale fanskaren. Det er de som har brakt dem dit de er i dag.

Det siste albumet deres, «Moments», har streamet over 60 millioner så langt. De har 3,4 millioner følgere på Musical.ly, 1,5 på Instagram, og siden februar i år har de gjennomført 21 show i 14 land. Overalt de kommer blir de møtt av hylende fans.

Stolte av tvillingene

Bjør Ivar Lamo, ordføreren i hjemkommunen Grane, syns det er moro at tvillingene har satt tettstedet på kartet.

– Vi er veldig stolte av dem. Og det er lett å være stolt av dem. Ikke bare er de verdensstjerner, de har en utrolig høflig og inkluderende væremåte. Det er sånn de er som typer. Det liker vi, de er jo «våre», også, sier Lamo.

Beboerne i kommunen merker at stjernestatusen til tvillingene bringer flere folk til bygda. Mange besøker spisesteder og butikker for å spørre hvor de bor.

– For oss andre er det ikke noe problem, men det er jo en del som oppsøker dem privat, forteller Lamo.

Ingen særbehandling

Folk i kommunen er opptatt av at hjembygda skal være et fristed for tenåringene.

– De skal ikke ha noe spesialbehandling, og for dem er det en fordel at det er relativt liten plass. De er en del av lokalmiljøet på lik linje med andre ungdom her. Jeg spiller selv fotball med dem. Det er ikke noe forskjell på dem og de andre unge i bygda, understreker Lamo.

Ukysset

Marcus og Martinus selv sier de er veldig glade for å komme fra et lite sted, og å kunne reise hjem. På ungdomsskolen i Trofors er det ingen som tenker over at de to brødrene er superstjerner. Der er de bare «en av gutta». Eller, de er kanskje litt over snittet populære hos jentene.

For jentene flokker seg rundt Marcus og Martinus. Brødrene hevder likevel at de hverken har hatt kjæreste eller vært på date med en jente.

– Aldri!

– Hvor skulle vi dratt på date på Trofors, egentlig? På Coopen? Eller bensinstasjonen?

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– Vi har jo Trixie da, gatekjøkkenet, skyter Marcus inn.

Heller ikke på turné går gutta på date.

Tenåringene påstår hardnakket at de ikke fokuserer på jenter, det er karriere og turnélivet som står i fokus nå. Likevel er det jenter mange av tekstene handler om.

– Også har vi «To dråper vann», da, ler de, i et forsøk på å bevege seg vekk fra jente-spørsmålene.

– Vi sier ikke nei hvis en søt jente spør en av oss på date, selvfølgelig. Men vi har bare ikke tid til å tenke på mye på det nå.

Men det å date en fan er de ikke fremmed for.

– Det er ikke noe problem det! Det går helt fint.

Fridager vil Martinus helst ikke ha.

– Det er bortkastet når vi er på turné. Hjemme kan vi stoppe isbilen og henge med vennene våre. Det er liksom ikke så mye vits når du er borte likevel.