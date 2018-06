BLIR FAR: Stian Blipp deltok fredag kveld på lanseringsfesten for Mads Hansens nye sommerlåt. Foto: Frode Hansen

Stian Blipp avslører: – Det blir en jente!

Publisert: 01.06.18 19:28 Oppdatert: 01.06.18 20:50

Stian Blipp er overlykkelig over snart å bli far til en liten jente, men retter en kraftig advarsel til fremtidige beilere.

– Jeg kommer til å sove utenfor rommet hennes med hagle frem til hun er 25, sier en leende Blipp til VG.

Det er snart to uker siden den populære programlederen og kona Jamina Iversen kunngjorde at de venter sitt første barn. Jamina har termin rett før jul, og Stian delte selv nyheten om at de ventet sin førstefødte på sin egen Instagram- profil.

Fri pappa-rolle

På lanseringsfesten for Mads Hansen nye sommerlåt «Sommerkroppen» avslører Blipp at paret venter en jente.

– Det er enda kulere. Det far-datter-forholdet er spesielt. Som far får man mer en fri rolle når det er en jente. Når det er en gutt så blir man litt strengere. Nå får man lov til bare å være den kule pappaen, sier Blipp til VG.

– Jeg har to søstre som er 19 og 23. Jeg vet, bare ved å vokse opp med dem, at bare gutter nærmer seg dem så får jeg lyst til å legge dem i bakken. Så jeg skal nyte det frem til hun kommer i tenårene, sier han.

Noe navn er fortsatt ikke bestemt.

– Jeg tar imot forslag med glede, sier den kommende faren.

Fest i bar overkropp

Talkshow-verten og Jamina Iversen giftet seg på Hamar for to uker siden. Blipp beskriver den to dager lange bryllupsfesten som «de kuleste dagene i mitt liv».

– Begge dagene endte 90 prosent av guttene opp i bar overkropp på bordet, og det var menn fra 19 til 80. Jeg opplevde en post-bryllupsdepresjon etterpå for det var så mye glede og kjærlighet over to dager, der alt var bare rosenrødt, og så var plutselig alt slutt. Vi dro rett på bryllupsreise og ristet i solsengene i tre dager før det ga seg, sier han.

Blipp avlører at paret først hadde tenkt å vente med bryllupsreisen, før de likevel hoppet på en spontan chartertur til Hellas.

– Vi bare lå på en solseng i syv dager og gjorde ingenting. Det var helt perfekt. Hadde det ikke vært for at jeg er så rastløs,så hadde det vært enda mer perfekt, sier han.

Sensasjonelle tall

Fredag var store deler av kjendis-Norge samlet til lanseringsfest for Mads Hansens nye sommerlåt, som ble sluppet onsdag. I låten følger den forhenværende Mjøndalen-spilleren opp tidligere harselas med folk som legger seg under kniven for å se bedre ut.

Låten har oppnådd sensasjonelle lyttertall, og gikk umiddelbart til topps på Spotify. Stian Blipp hyller, litt motvillig, stuntet til den tidligere fotballprofilen.

– Det er herlig, tullete og tøysete. Jeg synes det er gøy at noen lager noe fuzz i bransjen, så jeg hyller dette stuntet, og tar meg selv – dessverre i år synge på den sangen i tide og utide, sier han.

– Jeg har mange venner som er artister, og som prøver hardt. Så klarer Mads det med tull og tøys. Det er veldig gøy, men litt trist samtidig.