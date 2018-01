KOMMER IKKE: Heller ikke i år kommer Kygo til Spellemann. Foto: Solstad, Fredrik

Kygo har konsert i London på Spellemann-kvelden

Publisert: 09.01.18 12:54 Oppdatert: 09.01.18 13:21

OSLO KONSERTHUS (VG) Tirsdag ble de nominerte til Spellemannprisen offentliggjort. Blant dem er Kygo, som har andre planer for festkvelden.

Søndag 25. februar holdes den 45. Spellemannprisen i Oslo Konserthus, hvor norske artister og grupper feirer musikkåret som har gått.

I dag ble alle de nominerte offentliggjort under en pressekonferanse i samme konserthus.

Kygo er i London

Kygo slo gjennom med et brak i 2014, blant annet med den populære remiksen av Seinabo Seys «Younger» og hans egen debutsingel «Firestone».

Siden da har han fått flere Spellemann-nominasjoner og -priser, og endog blitt kåret til Årets Spellemann .

Men verken i 2015, 2016 eller 2017 dukket han opp på den norske musikkbransjens store festkveld.

Det gjør han neppe i 2018 heller. 25. februar, kvelden Norges musikkelite samles, har 26-åringen nemlig konsert i London, i O2 Arena, hvor det er plass til 20.000 tilskuere.

– Det er synd at Kygo ikke kommer, vi skulle selvfølgelig gjerne hatt ham der. Men vi har stor forståelse for at han prioriterer O2 Arena den kvelden, sier Spellemann-styreleder Marte Thorsby til VG.

Kygo er for året som gikk nominert til én pris, for årets låt. Der stiller han med Selena Gomez-samarbeidet «It Ain’t Me», i kategorien med flest nominerte.

Kygos album av fjoråret, «Kids In Love», er ikke nominert i noen kategorier.

Skavlan og Felberg leder

Årets programledere er Thomas Felberg og Jenny Skavlan , som har ulike erfaringer med Spellemann. Skavlan ledet showet i 2014, og Felberg vant i 2004 pris for årets rock sammen med bandet WE.

– Man sier hvert eneste år at det har vært et helt sinnssykt musikkår, men 2017 har virkelig vært et helt sinnssykt bra musikkår. I år føler jeg vi kan si det med enda mer selvtillit enn de andre årene, sa Skavlan til VG mandag.

Det er aller første gang at prisdrysset finner sted på en søndag.

Disse har vinnersjanser

Det kjempes i totalt 23 kategorier.

BARNEMUSIKK

DAGFINN LYNGBØS BARNEBAND, «GUTTELUS»

MEG OG KAMMERATEN MIN, «SNYDELIG»

RASMUS OG VERDENS BESTE BAND, «BANJO PÅ BADET»

SANGFONI, «SANGFONI»

BLUES

DR BEKKEN, «UPRIGHT PIANO»

GOOD TIME CHARLIE, «READY TO RUMBLE»

JOAKIM TINDERHOLT & HIS BAND, «HOLD ON»

RONNIE JACOBSEN, «THESE BLUES IN ME»

COUNTRY

BENDIK BRÆNNE, «THE LAST GREAT COUNTRY SWINDLE»

BILL BOOTH, «SOME DISTANT SHORE»

BLUEBIRD'S GHOST, «MINIATURE SCENES OF SORROW»

PAAL FLAATA, «LOVE AND RAIN»

ELEKTRONIKA

+PLATTFORM, «TWELVE»

LINDSTRØM, «IT'S ALRIGHT BETWEEN US AS IT IS»

MENTAL OVERDRIVE, «EPILOGUE»

SASSY 009, «DO YOU MIND EP»

FOLKEMUSIKK/TRADISJONSMUSIKK

ANNE HYTTA, «STRIMUR»

ERLEND APNESETH, «NATTSONGAR»

SOGESONG, «SÅ VIDE FARA DEI LINDARORD»

MARIN/EGELAND, «SORPESOLL»

INDIE

CARMEN VILLAIN, «INFINITE AVENUE»

HVITMALT GJERDE, «VÅKEN»

MISTY COAST, «MISTY COAST»

SILJA SOL, «NI LIV»

JAZZ

ELLEN ANDREA WANG, «BLANK OUT»

HEGGE, «VI ÄR LEDSNA MEN DU FÅR INTE LÄNGRE VARA BARN»

HELGE LIEN TRIO, «GUZUGUZU»

MARIUS NESET, «CIRCLE OF CHIMES»

KLASSISK

BJARTE EIKE & BAROKKSOLISTENE, «THE ALEHOUSE SESSIONS»

ENSEMBLE ALLEGRIA, «MOZART / SCHOENBERG»

GURO KLEVEN HAGEN/MARIANNA SHIRINYAN, «FAIT PLEURER LES SONGES»

VILDE FRANG, «HOMAGE»

METAL

ENSLAVED, «E»

HELHEIM, «LANDAWARIJAR»

SATYRICON, «DEEP CALLETH UPON DEEP»

WHOREDOM RIFE, «DOMMEDAGSKVAD»

POPGRUPPE

HAJK, «HAJK»

MARCUS & MARTINUS, «MOMENTS»

NO. 4, «HVA NÅ»

SEEB, «SEEB 2017»

POPSOLIST

CASHMERE CAT, «9»

GABRIELLE, «VEKK MEG OPP»

SIGRID, «DON'T KILL MY VIBE EP»

SUSANNE SUNDFØR, «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE»

ROCK

ERLEND ROPSTAD, «ALT SOM HAR HENDT»

MOTORPSYCHO, «THE TOWER»

SLØTFACE, «TRY NOT TO FREAK OUT»

TORGEIR WALDEMAR, «NO OFFENDING BORDERS»

SAMTID

AL KHOWARIZMIS MEKANISKE ORKESTER/ENSEMBLE ERNST,

«CHRISTIAN BLOM - BRING ME THAT HORIZON»

NATASHA BARRETT, «PUZZLE WOOD»

OSLO-FILHARMONIEN/KRINGKASTINGSORKESTRET/POING, «JAN ERIK MIKALSEN - SAAN»

PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ,

«EIVIND BUENE - VIOLIN CONCERTO I MINIATURES»

URBAN

ARIF, «MEG & DEG MOT ALLE»

CEZINANDO, «NOEN GANGER OG ANDRE»

IVAN AVE, «EVERY EYE»

LINNI, «MEDIUM»

VISER

FRIDA ÅNNEVIK, «FLYGE FRA»

KARI BREMNES, «DET VI HAR»

MARTHE WANG, «UT OG SE NOE ANNET»

TRYGVE SKAUG, «SANGER DU SKAL FÅ NÅR JEG DØR»

ÅPEN KLASSE

ERLEND APNESETH TRIO, «ÅRA»

JO BERGER MYHRE & ÓLAFUR BJÖRN ÓLAFSSON, «THE THIRD SCRIPT»

NILS ØKLAND, «LYSNING»

OLA KVERNBERG, «STEAMDOME»

ÅRETS KOMPONIST

BJØRN KRUSE, FREDRIK FORS & OSLO PHILHARMONIC ORCHESTRA

«BJØRN KRUSE: CHRONOTOPE – CONCERTO FOR CLARINET AND ORCHESTRA»

KJELL HABBESTAD, SIGVARTS KLAVA & THE LATVIAN RADIO CHOIR

«KJELL HABBESTAD – ET NOX IN DIEM VERSA»

MARTIN HAGFORS, MEG OG KAMMERATEN MIN

«SNYDELIG»

ROLF WALLIN, PETER HERRESTHAL/ARCTIC PHILHARMONIC/ØYVIND BJORÅ «ROLF WALLIN – VIOLIN CONCERTO I APPEARANCES»

ÅRETS TEKSTFORFATTER

ERLEND ROPSTAD, ERLEND ROPSTAD, «ALT SOM HAR HENDT»,

FRANK TØNNESEN TØNES, «SESONG FIRE»

KRISTOFFER CEZINANDO KARLSEN, CEZINANDO , «NOEN GANGER OG ANDRE»

SVERRE KNUDSEN, SVERRE KNUDSEN «VI»

ÅRETS ALBUM

CASHMERE CAT, «9»

CEZINANDO, «NOEN GANGER OG ANDRE»

SUSANNE SUNDFØR, «MUSIC FOR PEOPLE IN TROUBLE»

TØNES, «SESONG FIRE»

ÅRETS LÅT

ALAN WALKER, «ALONE»

ARIF, «ALENE»

ASTRID S, «THINK BEFORE I TALK»

CEZINANDO, «HÅPER DU HAR PLASS»

DAGNY, «WEARING NOTHING»

HKEEM FEAT. TEMUR, «FY FAEN»

KYGO W/SELENA GOMEZ, «IT AIN'T ME»

LINDA VIDALA FEAT. KINGSKURKONE, «BÆNGSHOT»

SIGRID , «DON'T KILL MY VIBE»

ÅRETS NYKOMMER & GRAMOSTIPEND

CHARLOTTE DOS SANTOS

HKEEM

KJARTAN LAURITZEN

LÜT

ROHEY

SIGRID

ÅRETS MUSIKKVIDEO

ARIF «HIMMELEN», JOHANNES MUSKAT GREVE

DANIEL KVAMMEN FEAT. LARS VAULAR «SOM OM HIMMELEN REVNA», EIVIND LANDSVIK

JENNY HVAL «THE GREAT UNDRESSING», MARIE KRISTIANSEN

MIKHAEL PASKALEV «WITNESS», MIKHAEL PASKALEV, JOSEPH WILLS, JASPER SPANNING

ÅRETS PRODUSENT

MAGNUS AUGUST HØIBERG/CASHMERE CAT

MIKKEL STORLEER ERIKSEN, TOR ERIK HERMANSEN / STARGATE

OLE TORJUS HOFVIND

THOMAS ERIKSEN / EARWULF

Nytt av året er at det i tillegg skal deles ut en ny publikumspris, hvor fem nominerte vil kunngjøres senere.

