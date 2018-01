HØR NÅ HER: USAs president bruker søndagsmorgenen på en twitterkrangel med Jay-Z. Foto: Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Trump og Jay-Z i Twitter-krangel

Publisert: 28.01.18 14:53

RAMPELYS 2018-01-28T13:53:16Z

USAs president holder det gående på sitt favorittmedium. Nå krangler han med hiphop-stjernen Jay-Z, som kritiserte Trumps «drittland»-kommentar.

Etter at Donald Trump for to uker siden klaget over at det kom for mange immigranter til USA fra det han beskrev som «drittland», har flere reagert. Sist ut er hiphop-stjernen Jay-Z .

– Alle er sinte, men etter sinnet kjenner man hvor sårende det er, fordi han ser ned på en hel gruppe av mennesker, og han er så lite informert, for disse landene har vakre mennesker, sa Jay-Z på CNN igår.

– Du må behandle folk som mennesker. Det er det viktigste, var beskjeden han ga til Donald Trump.

– Også et menneske

Han fikk raskt svar fra Mr. President:

«Kan noen informere Jay-Z om at på grunn av min politikk har arbeidsløshet blant svarte nettopp blitt meldt om å være DEN LAVESTE NOENSINNE!» - kvitret Donald Trump på Twitter tidligere i dag.

– Donald Trump er også et menneske. Men et eller annet sted på veien må noe ha skjedd med ham. Han har det vondt, og dette er måten han uttrykker det på, sa Jay-Z videre til CNN.

Det var i et møte på det ovale kontor at Trump klaget over at USA fikk for mange innvandrere fra det han kalte «shithole countries» - eller «drittland» på godt norsk.

– Hvorfor ønsker vi at alle disse folka fra disse drittlandene skal komme hit, sa han til senatorer på møtet den 11. januar.

Møte ble holdt etter at han hadde hatt besøk av statsminister Erna Solberg. På det samme møtet sa han til senatorene at han ønsket at USA skulle få flere innvandrere fra land som Norge.

Flere har i etterkant påpekt at Norge inntil ganske nylig var den type land Trump kategoriserte som «drittland». Norske innvandrere til USA på begynnelsen av 1900-tallet var dårligst av alle nasjonaliteter til å assimilere seg, og tjente også klart dårligst av alle innvandrergrupper. Dette gjaldt til og med andregenerasjons-innvandrere fra Norge, skriver Washington Post.